Thấy đau ngực tưởng bệnh thông thường, cấp cứu mới biết nhồi máu cơ tim

Bệnh nhân V.K (63 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh) cảm thấy đau ngực, cảm giác khó thở... đã hơn 1 tuần. Ban đầu do nghĩ là bệnh cảm thông thường nên nghỉ ngơi tại nhà và đến khám tại phòng khám tư nhân gần nhà.

Nhưng sau đó, bệnh nhân bắt đầu đau ngực , khó thở nhiều càng lúc càng nặng nên gia đình mới đưa đến bệnh viện địa phương và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện đa Khoa Xuyên Á TP.HCM ngày 3.6.

Bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng mệt lả người, khó thở, đau tức ngực nhiều, vã mồ hôi, tụt huyết áp. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng điều trị không liên tục, hút thuốc lá thường xuyên.

Ngay khi tiếp nhận, thực hiện quy trình tầm soát Covid-19, thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim, nên đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến đến phòng can thiệp.

Ngày 10.6, thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trần Tấn Việt - Trưởng Khoa Can thiệp tim mạch - cho biết: Tại đây, ghi nhận mạch vành bị tổn thương nặng do hẹp 30% thân chung, bán tắc nhánh liên thất trước từ lỗ, huyết khối (++), bán tắc nhánh OM1 từ lỗ, hẹp 50-60% nhánh động mạch vành phải. Ê kíp can thiệp nhanh chóng tiến hành nong và mở thông động mạch vành ở vị trí tắc, khôi phục dòng chảy bình thường. Sau khi đặt stent tái thông mạch máu nuôi tim thành công, bệnh nhân cải thiện triệu chứng: Đau ngực, khó thở, giảm dần liều thuốc vận mạch...

Hiện tại, bệnh nhân ổn định, được theo dõi, chăm sóc tại khoa và có thể sớm xuất viện trong thời gian sớm nhất.

Bác sĩ Trần Tấn Việt cho biết: “Bệnh lý nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm, các trường hợp tự ý mua thuốc điều trị khi có các triệu chứng bệnh lý, dẫn đến việc không được chẩn đoán điều trị kịp thời, có thể nguy hiểm đến tính mạng".

Khuyến cáo người dân nên tuân thủ các quy định chống dịch Covid-19 nhưng trong trường hợp cần thiết phải đến bệnh viện để điều trị. Việc trì hoãn này đôi khi có thể nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân.