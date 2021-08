Thêm gần 1,2 triều liều vắc xin Covid-19 AstraZeneca về đến Việt Nam

Theo Tổ chức Y tế thế giới , vắc xin Covid-19 là một công cụ cứu sống tính mạng, nhưng với nguồn cung hạn chế, cần được ưu tiên cho những người dễ bị tổn thương nhất. Đây cũng là cách tối ưu hóa vắc xin để cứu sống được nhiều người. Khi phải đối mặt với sự gia tăng các ca bệnh, chúng ta cần đẩy nhanh công tác tiêm chủng cho nhân viên y tế, người cao tuổi và những người có bệnh lý nền để bảo vệ họ khỏi bệnh nặng và tử vong do Covid-19. Cơ chế COVAX được đồng sáng lập bởi Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization - WHO ), Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations (CEPI), Gavi, the Vaccine Alliance, và UNICEF với tư cách là đối tác phân phối, cung cấp miễn phí cho các quốc gia, với tiêu chí đảm bảo 20% dân số được tiêm.