TP.HCM huy động tổng lực cho chiến dịch tiêm vắc xin

Ngày 17.6, theo phân bổ của Chính phủ, có 836.000 liều vắc xin Covid-19 được vận chuyển vào TP.HCM. Trong đó, 786.000 liều dùng tiêm cho các đối tượng thuộc Nghị quyết 21 và 50.000 cho lực lượng quân đội, công an trên địa bàn TP.HCM.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết từ trước đó, ngành y tế TP đã xây dựng các kế hoạch triển khai tiêm chủng với nhiều kịch bản khác nhau, dựa trên số lượng vắc xin được phân bổ từ 500.000 liều cho đến 10 triệu liều. Sẵn sàng huy động nhanh chóng các lực lượng để thực hiện chiến dịch tiêm chủng phù hợp.

Đối với kế hoạch tiêm chủng lần này, ngoài các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21, TP.HCM dự kiến thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng, như: người cung cấp dịch vụ thiết yếu; giáo viên; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; người trên 65 tuổi; công nhân khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX)... với khoảng 1 triệu người.

Mặt khác, trong bối cảnh hiện nay, việc đảm bảo an toàn tiêm chủng, sàng lọc đối tượng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế phải được tuân thủ; tư vấn đầy đủ cho người được tiêm chủng; thu gom và xử lý rác thải y tế tại điểm tiêm chủng. Song song đó, tuân thủ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19.

Đối với các đối tượng trên 65 tuổi, cần xin ý kiến chỉ đạo để đảm bảo quy định về mặt pháp lý. Cân nhắc sử dụng điểm tiêm chủng lưu động tại các địa điểm như: trường học, nhà văn hóa ... để tận dụng tối ưu các nguồn lực ứng trực, cấp cứu... đảm bảo an toàn tiêm chủng. Các nhân lực trực tiếp giải đáp thông tin liên quan tiêm chủng cần có quy chuẩn, hướng dẫn chung đảm bảo truyền đạt thông tin chính xác, nhất quán. Cần có kế hoạch tập huấn cho các lực lượng tham gia tiêm chủng... Đồng thời cũng cần có kế hoạch chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ các công tác tiêm chủng.

Bên cạnh đó, TP.HCM cần xây dựng hệ thống đường dây nóng cũng như số điện thoại tư vấn để người được tiêm chủng có thể liên hệ khi cần. Đảm bảo về khả năng tiếp nhận từ hàng chục, hàng trăm hoặc thậm chí có thể lên đến hàng ngàn cuộc gọi đồng thời để đáp ứng khi triển khai “chiến dịch” tiêm chủng lớn. Sẵn sàng công tác đáp ứng, cấp cứu các trường hợp phản ứng sau tiêm ở mức độ nặng. Thực hiện tốt việc truyền thông về công tác tiêm chủng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19 , đề nghị TP.HCM nhanh chóng triển khai tiêm theo đúng đối tượng theo Nghị quyết 21 và đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng. Ban Chỉ đạo tiêm chủng quốc gia cũng chỉ đạo ngành y tế TP.HCM xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin theo đúng tinh thần của “chiến dịch” tiêm chủng (trong thời gian 5 - 7 ngày). Kế hoạch tiêm chủng cần cụ thể về phân bổ số lượng, đối tượng tiêm chủng, lịch tiêm chủng, kế hoạch đảm bảo an toàn tiêm chủng, kế hoạch ứng trực cấp cứu... Huy động lực lượng toàn ngành y tế từ T.Ư đến địa phương, kể cả bệnh viện quân đội, công an... để đảm bảo hoàn thành tốt “chiến dịch” tiêm chủng này.