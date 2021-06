'Giải cứu' 288.000 liều vắc xin Covid-19

Ghi nhận thêm 414 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước Theo Bộ Y tế, ngày 16.6, Việt Nam ghi nhận thêm 423 ca mắc Covid-19. Trong đó, 9 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Tây Ninh (4 ca), Kiên Giang (2 ca), TP.HCM, Quảng Nam và Khánh Hòa mỗi địa phương 1 ca; 414 ca lây nhiễm trong nước, ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang 279 ca, TP.HCM (99), Bắc Ninh (27), Hà Tĩnh (4), Nghệ An (3), Hà Nam và Bắc Kạn mỗi tỉnh 1 ca. 398/414 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa; 16 ca đang được điều tra về nguồn lây nhiễm. Trong ngày, 47 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, VN có 9.980 ca mắc do lây nhiễm trong nước và 1.655 ca nhập cảnh; riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay, có 8.410 ca, trong đó có 1.816 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Liên Châu