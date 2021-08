Thêm hơn 103.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị Covid-19 được cấp cho các đơn vị y tế

Theo quyết định của Bộ Y tế, đợt này có 33 đơn vị y tế được nhận thuốc điều trị Covid-19, trong đó có 12 bệnh viện, các trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại TP.HCM và một số tỉnh phía nam; 21 sở y tế các tỉnh, thành gồm: Hà Nội, TP.HCM, TP.Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đà Nẵng , Phú Yên, Khánh Hoà, Sóc Trăng, Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, An Giang, Tiền Giang và Tây Ninh.