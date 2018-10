Thiếu hụt vắc xin '5 trong 1' tiêm miễn phí cho trẻ nhỏ

Ngày 28.10, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết một số địa phương đã hết vắc xin phối hợp “5 trong 1” (phòng các bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib).

Đây là vắc xin tiêm miễn phí cho trẻ nhỏ trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Một số địa phương đang tạm hết do vắc xin Quinvaxem phòng các bệnh nêu trên đã ngừng cung cấp từ đầu năm nay.

Trong khi đó, vắc xin ComBE Five sản xuất tại Ấn Độ được sử dụng thay thế cho Quinvaxem hiện chưa thể sử dụng trên diện rộng tại VN.

Nguyên nhân thiếu hụt vắc xin do hồi đầu năm nay, Bộ Y tế đã nhập 3 lô vắc xin ComBE Five nhưng kết quả kiểm nghiệm chất lượng các lô trên không đạt như mong muốn nên chưa đưa vào sử dụng. Ước tính, nhu cầu hằng năm cần khoảng hơn 4 triệu liều vắc xin ComBE Five, chỉ định tiêm cho trẻ 2, 3 và 4 tháng tuổi.

Trước mắt, Bộ Y tế đã tiếp nhận 290.000 liều vắc xin ComBE Five. Số vắc xin này được sử dụng thực địa tại Hà Nam, Bắc Giang, Bình Định và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sau khi có các đánh giá toàn diện, ComBE Five sẽ được sử dụng rộng rãi trên cả nước. Ông Phu cho hay trong thời gian chờ vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia được cung cấp đẩy đủ, các phụ huynh có thể thay thế bằng việc tiêm vắc xin dịch vụ hoặc tiếp tục chờ đợi.

Dự kiến, vắc xin ComBE Five sẽ được chuyển đến các điểm tiêm chủng miễn phí vào tháng 11 - 12. Các trẻ trì hoãn tiêm trong 1 - 2 tháng do hết vắc xin sẽ được tiêm bù.