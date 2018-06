Tim khỏe nhờ ăn 1 quả trứng/ngày

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Heart cho thấy những người ăn 1 quả trứng mỗi ngày giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Khảo sát hơn 500.000 người từ 30 - 79 tuổi, các chuyên gia thấy rằng so với những người không ăn trứng, nhóm ăn trứng hằng ngày giảm 26% nguy cơ đột quỵ do xuất huyết não, 28% nguy cơ tử vong do đột quỵ và 18% nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch.