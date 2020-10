TP.HCM: Bé gái nghi thắt cổ chết do làm theo chỉ dẫn trên mạng xã hội

Người nhà khai bé thắt cổ vì làm theo chỉ dẫn trên mạng xã hội . Bé dùng khăn quàng cột trên giường tầng, chân chỉ cách đất 20-30 cm.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đã mê sâu, tim đập rất yếu, đồng tử giãn, chứng tỏ bệnh nhi đã ngưng thở rất lâu. Mặc dù đã được hồi sức tích cực, dùng thuốc vận mạch, trợ tim, thở máy nhưng bệnh nhi đã không qua khỏi sau 4 giờ hồi sức.

Theo bác sĩ, do thời gian phát hiện trễ nên bé ngưng thở quá lâu dẫn đến hư não, hư tất cả các cơ quan. Còn nguyên nhân có phải do bé thắt cổ hay không thì công an đang điều tra.

Trước đó, vào tháng 11.2019, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng đã tiếp nhận một bệnh nhi gần 8 tuổi (ngụ TP.HCM) trong tình trạng hôn mê, môi tím, tiêu tiểu không tự chủ.

Bệnh nhi 8 tuổi này dùng khăn quàng treo lên dây phơi đồ rồi thắt cổ “nhưng không chết” như mạng xã hội bày. Rất may mắn là gia đình phát hiện kịp thời, bệnh nhi được đưa đi cấp cứu kịp thời và được cứu sống.