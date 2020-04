TP.HCM kêu gọi hiến máu tình nguyện

Công an TP.HCM phát động phong trào hiến máu

Hôm qua 8.4, Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã phát động phong trào tình nguyện hiến máu trong lực lượng Công an TP, theo tinh thần “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Đây là phong trào hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Công an nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện. Trong buổi sáng cùng ngày, đã có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều được kiểm tra thân nhiệt, đo huyết áp nhằm đảm bảo máu hiến đủ tiêu chuẩn để cứu người. Sau buổi hiến máu tại trụ sở Công an TP, BV Công an TP sẽ tổ chức các tổ công tác xuống các đơn vị để tiếp nhận máu của cán bộ, chiến sĩ. Công Nguyên