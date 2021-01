TP.HCM thêm nhiều bệnh viện mới, giai đoạn 2021 - 2025

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, ngành y tế TP.HCM có 94 dự án xây mới, cải tạo, mua sắm trang thiết bị, trong đó 52 dự án đã hoàn thành, 42 dự án đang thi công.

Giai đoạn 2021 - 2025, ngành y tế hoàn thành dự án trọng điểm về xây dựng, đó là xây dựng mới cơ sở hạ tầng cho 3 BV đa khoa khu vực cửa ngõ TP: Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Đức. Xây dựng mới cơ sở 2 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại cụm y tế kỹ thuật cao Tân Kiên - Bình Chánh. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho BV đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối đạt chuẩn quốc tế: BV Nhân dân Gia Định , BV An Bình, BV Bình Dân. Ở cụm y tế kỹ thuật cao Tân Kiên - Bình Chánh, hiện có BV Nhi đồng TP đã hoạt động, BV Truyền máu huyết học đang xây dựng và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chuẩn bị khởi công. Tại cụm y tế này cũng sẽ hình thành Ngân hàng máu; Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm; Trung tâm cấp cứu 115 (cơ sở 2); BV Bình Dân 300 giường cơ sở 2; BV thực hành Trường Phạm Ngọc Thạch 500 giường; các khu phụ trợ (khu cây xanh tập trung, khu tập trung rác thải, trạm điện).

Dự án hạ tầng kỹ thuật (khu 19 ha đang lấy ý kiến người dân về quy hoạch) sẽ có Trung tâm đào tạo nhân lực theo yêu cầu; BV thực hành 500 giường (Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch); BV Tai mũi họng; BV Đông y; BV Răng hàm mặt, BV Cột sống; BV Tim, mỗi BV 200 giường. Các khu phụ trợ (bãi xe công cộng, ký túc xá, khu ở chuyên gia, khu dịch vụ công cộng , trường mầm non.

Liên quan tình hình khám chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM, ngày 11.1, Sở Y tế TP công bố số liệu khám chữa bệnh giai đoạn 2010 - 2020, cho thấy số lượng khám bệnh ngoại trú giai đoạn 2010 - 2019 tăng cao. Nếu như năm 2010, các BV của TP tiếp nhận hơn 12 triệu lượt khám thì đến năm 2019 tăng lên đến hơn 43 triệu lượt (chưa tính BV bộ ngành), chỉ riêng 2020 giảm 4,2 triệu lượt so với 2019 do tác động của dịch Covid-19 , nhưng năm 2020 tăng gần 1 triệu lượt so với 2018.