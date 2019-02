Thêm nhiều bệnh viện mới tại TP.HCM

Mổ nội soi u xơ tuyến vú không sẹo Phẫu thuật nội soi đường nách điều trị u xơ lành tính tuyến vú 2 bên không để lại sẹo đã được thực hiện tại BV Nội tiết T.Ư. Ca mổ mới nhất là bệnh nhân nữ 25 tuổi. Đây cũng là ca nội soi tuyến vú thành công thứ 4 được thực hiện tại BV này. Ca phẫu thuật do PGS-TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc BV, thực hiện. Ông cũng là người nghiên cứu ra kỹ thuật nội soi cắt u xơ tuyến vú - kỹ thuật mới được áp dụng tại VN. Ông Lương chia sẻ: “Phương pháp này ưu việt hơn rất nhiều so với phương pháp rạch một đường trên mặt khối u vì đối với các khối u đã lớn thì áp dụng phương pháp cũ bóc tách mò sẽ khó hơn đồng thời sẽ khiến ngực của bệnh nhân bị biến dạng do việc tác động quá nhiều trong phẫu thuật”. Đặc biệt, chi phí điều trị và phẫu thuật không tăng thêm so với mổ hở thông thường.