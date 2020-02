Tưởng có bầu, ai ngờ là khối u ung thư nặng 6 kg

U nang buồng trứng là gì? U nang buồng trứng là một khối phát triển bất thường trên buồng trứng. U nang buồng trứng có nhiều dạng, gây ra nhiều biến chứng, hầu hết chúng đều nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Hai loại thường gặp là u nang cơ năng và u năng thực thể, theo Metro. • U nang cơ năng Do rối loạn nội tiết của buồng trứng, thường lành tính, có thể tự biến mất và không gây nguy hiểm. • U nang thực thể Do thay đổi cấu trúc của buồng trứng ở những khối u, vì vậy có nguy cơ ung thư hóa. Loại u nang này chiếm đến 85% trường hợp u nang buồng trứng. Các biến chứng có thể xuất hiện sớm hay muộn. Khi đã xuất hiện triệu chứng là lúc u đã to và chèn ép vào nội tạng xung quanh gây nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng. Vì vậy, phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ 4 - 6 tháng một lần để phát hiện sớm.