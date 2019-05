U buồng trứng ở trẻ gái

Khối u xâm chiếm gần hết ổ bụng

Bé gái T.A.T (10 tuổi, trú H.Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Phú Thọ trong tình trạng bụng chướng to. “Từ khoảng một tháng trước nhập viện có nhận thấy bụng của bé to lên khá nhanh nhưng nghĩ rằng do con béo. Khi thấy bụng to khác thường mới đưa con đi khám”, người thân của bé bày tỏ.

Tại BVĐK Phú Thọ, kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân (BN) có khối u lớn nằm trong ổ bụng (kích thước 10,7 x 20,4 x 26,3 cm, thể tích 2,87 lít), được chỉ định nhập viện, điều trị tại Trung tâm Sản Nhi, BVĐK tỉnh Phú Thọ.

ThS-BS Nguyễn Đức Lân, Trưởng khoa Ngoại nhi tổng hợp, Trung tâm Sản Nhi, cho biết: Khối u quá to đã xâm chiếm gần hết ổ bụng với kích thước hơn 26 cm. Khối u này phát triển ở buồng trứng trái làm mất hết chức năng của buồng trứng. Các BS đã phải chọc hút nội soi lấy hết dịch trong khối u, đồng thời cắt buồng trứng trái và vòi trứng trái của BN. Mẫu bệnh phẩm sau phẫu thuật được làm sinh thiết để xác định u lành tính hay ác tính.

Theo BS Nguyễn Đức Lân, trường hợp các bé gái bị u nang, u buồng trứng không nhiều nhưng cũng không quá hiếm gặp. Để phát hiện sớm u buồng trứng hoặc các dị tật tiết niệu, sinh dục khác, cha mẹ cần quan sát bộ phận sinh dục ngoài của con. Nếu trẻ xuất hiện đau tức vùng hạ vị, bụng to bất thường hay đau bụng, cần đưa con đến viện để được khám và chẩn đoán kịp thời. Sau phẫu thuật, BN cần tái khám, theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của BS.

U quái buồng trứng

BV Sản Nhi Quảng Ninh vừa qua cũng tiếp nhận bệnh nhân T.P.A (12 tuổi, ngụ TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Một ngày trước nhập viện, BN xuất hiện đau bụng trong kỳ kinh, đau bụng nhiều vùng hạ vị, được gia đình đưa đến khám tại BV.

Khối u buồng trứng được lấy ra sau phẫu thuật

Kết quả siêu âm và chụp X-quang cho thấy buồng trứng trái có khối dạng nang bì kích thước 86 x 59 mm. Qua hội chẩn chuyên khoa, các BS chẩn đoán BN bị u bì buồng trứng trái xoắn có chỉ định phẫu thuật nội soi cắt u.

Các BS đã đưa camera vào thăm dò ổ bụng, qua đó quan sát thấy phần vòi trứng trái và buồng trứng trái đã bị xoắn 2 vòng, xuất hiện tím do tình trạng xoắn gây hạn chế máu đến nuôi dưỡng. Các BS đã tháo xoắn, bóc tách khối u và bảo tồn phần buồng trứng lành cho trẻ. Sau cắt u, buồng trứng hồng trở lại cho thấy kết quả mổ tốt.

BS Bùi Văn Thế, trực tiếp phẫu thuật cho BN, cho biết có khối được lấy ra là u nang bì buồng trứng chứa các mô tuyến bã, da, tóc, xương… còn được gọi là u quái. Nếu không được phẫu thuật, về lâu dài có thể gây ung thư hóa khối u.

BS Thế khuyến cáo, u nang bì buồng trứng là bệnh lý phát triển âm thầm, rất khó phát hiện. Để đảm bảo sức khỏe của chính mình, nữ giới cần đi khám định kỳ. Ngay khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: thay đổi chu kỳ kinh nguyệt, đau vùng chậu thường xuyên, giảm cân không rõ nguyên nhân…, nên đi khám càng sớm càng tốt.