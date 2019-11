Ung thư tế bào gan đứng đầu trong các loại ung thư tại Việt Nam

Tại Hội nghị Gan Mật Toàn quốc, hôm nay (30.11), giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Trung Hải, Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam, cho biết: Ung thư tế bào gan đã chiếm tỉ lệ cao nhất trong các loại ung thư ở nước ta, với hơn 25.000 trường hợp tử vong (gấp 3 số ca tử vong hằng năm do tai nạn giao thông ở nước ta).

Có hai nguyên nhân chính gây ung thư tế bào gan là do viêm gan vi rút và tiêu thụ nhiều rượu bia. Bên cạnh đó, các bệnh lý viêm gan, xơ gan và các bệnh mật tuỵ đã và đang là những thách thức to lớn đối với nền y tế nói chung và chuyên ngành gan mật tuỵ Việt Nam nói riêng.

Trong đó, bác sĩ Hải khuyến cáo, viêm gan vi rút nếu không được phát hiện sớm và điều trị tốt sẽ gây nhiều biến chứng nặng như: xơ gan, ung thư gan và được coi như là một “sát thủ thầm lặng” đối với sức khoẻ con người.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 40.000 người chết do viêm gan B và viêm gan C.