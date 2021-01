Uống cà phê cách này mỗi ngày giúp bạn kéo dài tuổi thọ

Không có gì bí mật khi người Ý thích uống cà phê đậm đặc vào buổi sáng thức dậy - nhưng nó cũng có thể giúp họ tránh bệnh tim mạch (CVD) và ung thư, và cuối cùng là sống lâu hơn, theo một nghiên cứu mới, theo Eat This, Not That!

Một nghiên cứu mới được công bố vào ngày 31.12.2020 trên tạp chí Dinh dưỡng đã xem xét mối quan hệ giữa 20.487 người và lượng cà phê "kiểu Ý" uống hằng ngày của họ, hay còn gọi là cà phê espresso. Không ai trong số những người tham gia bị bệnh tim mạch hoặc ung thư khi bắt đầu thử nghiệm và mỗi người uống khoảng 30 ml cà phê espresso trở lên - cỡ bằng một lần uống - mỗi ngày trong hơn 8 năm.

Dựa trên thông tin về chế độ ăn uống của những người tham gia, các nhà khoa học phát hiện ra rằng so với những người không uống cà phê, 3-4 lần uống cà phê espresso của "cà phê kiểu Ý có liên quan đến nguy cơ thấp hơn do mọi nguyên nhân và đặc biệt là tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch ", những tác giả nghiên cứu viết. Các nhà nghiên cứu tin rằng điều này là nhờ vào một hợp chất cụ thể được gọi là NTproBNP.

Có một vài cách để thưởng thức cà phê kiểu Ý theo cách họ làm ở thủ đô mì ống trên thế giới , và không có cách nào trong số đó liên quan đến máy pha cà phê nhỏ giọt hoặc thậm chí là máy pha cà phê Keurig.