Uống nước chanh ấm khi bụng đói, tốt hay xấu?

Không có gì ngạc nhiên khi ngụm đầu tiên có thể cung cấp cho bạn năng lượng ngay lập tức, nhưng nó có cung cấp cho bạn lượng dinh dưỡng cần thiết không?

Theo một nghiên cứu được công bố tại Thư viện Y khoa Quốc gia, thực phẩm giàu vitamin C có thể có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch. Một quả chanh có tới 31 mg vitamin C , có thể đáp ứng tốt tới 51% nhu cầu hằng ngày của cơ thể về vitamin C. Điều này giúp ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch và lắng đọng chất béo trong cơ thể và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và bệnh tiểu đường, theo Times of India.