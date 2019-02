Uống rượu ngâm rễ cây và ăn nấm lạ, 4 người nhập viện

Chiều 19.2, ông Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm y tế (TTYT) H.Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết 3 giáo viên bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu do uống rượu ngâm rễ, lá cây rừng đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và xuất viện.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17.2, TTYT H.Nam Trà My tiếp nhận 3 bệnh nhân gồm: Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Mạnh, Hồ Văn Hường (đều là giáo viên Trường THCS bán trú xã Trà Don, H.Nam Trà My) với các triệu chứng nôn mửa, co giật kéo dài. Các y bác sĩ đã súc ruột, rửa dạ dày và truyền dịch để đẩy chất độc ra ngoài.

Theo tin từ người thân, 3 bệnh nhân đã uống rượu ngâm với rễ, lá cây rừng (cùng với 2 người khác ở thôn 1, xã Trà Don); sau đó có biểu hiện lạ, nôn mửa liên tục.

Đến khoảng 2 giờ sáng 18.2, TTYT H.Nam Trà My tiếp nhận cấp cứu bà H.T.N, trú thôn 3, xã Trà Don. Sau khi thực hiện các biện pháp cấp cứu, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe.

Theo xác nhận của UBND xã Trà Don, bà N. nằm trong nhóm 5 người hái nấm lạ về chế biến, sử dụng rồi ngộ độc. Do bị nặng nhất nên bà N. được chuyển đến TTYT huyện cấp cứu, 4 người còn lại tự điều trị tại nhà.

Tháng 8.2018, trên địa bàn H.Nam Trà My từng xảy ra một vụ ngộ độc rượu do ngâm với rễ cây rừng khiến 2 cậu cháu tử vong (Thanh Niên đã thông tin).