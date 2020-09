Vết trắng ở lưỡi có thể là dấu hiệu của bệnh ác tính

Quan hệ qua đường miệng

sao cho an toàn? Theo trang BetterHealth của Úc dẫn lời khuyên của các chuyên gia về sức khỏe tình dục, không quan hệ qua đường miệng khi đối tác có một trong các bệnh lây nhiễm qua tình dục; có vết thương chưa lành, vết lở, loét, nốt ngứa, ban, mụn nước... ở vùng sinh dục hoặc vùng miệng; cổ họng bị nhiễm trùng hoặc đau rát, trầy xước; khi đối tác là phụ nữ và đang có kinh nguyệt. Trong trường hợp hai bên không có vấn đề gì về sức khỏe như kể trên, biện pháp để quan hệ qua đường miệng an toàn là dùng bao cao su đối với nam giới, dùng màng chắn miệng đối với nữ giới. Biện pháp bảo vệ này giúp ngăn chặn rủi ro mắc các bệnh lây truyền qua tình dục, trong đó có virus HPV gây ung thư vòm họng. Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe bản thân và đối tác, cần duy trì một mối quan hệ tình dục lành mạnh, an toàn và thăm khám sức khỏe định kỳ... Phương An