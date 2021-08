Vì sao sau khi tiêm vắc xin Covid-19 thì không nên uống rượu bia?

Những tác dụng phụ sau khi tiêm vắc xin thường gặp là chóng mặt, sốt, buồn nôn và đau đầu. Những tác dụng phụ này sẽ sớm khỏi. Tuy nhiên, nếu uống rượu bia sau khi tiêm sẽ khiến chúng thêm nặng, theo Prevention.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo trong vòng 72 giờ sau khi tiêm vắc xin Covid-19 thì không được uống rượu bia. Trong khi đó, các nhà khoa học khuyến cáo khoảng thời gian này không phải 72 giờ mà đến 21 ngày. Các nghiên cứu cho thấy rượu bia có thể làm suy giảm phản ứng miễn dịch của cơ thể sau khi tiêm, từ đó làm giảm hiệu quả vắc xin.

“Hệ miễn dịch cần ở trạng thái hoạt động tối ưu để phản ứng tốt với vắc xin. Do đó, khuyến cáo đưa ra là không nên uống rượu vào tối trước và sau khi tiêm”, Mirror dẫn lời giáo sư Sheena Cruishank, chuyên gia y sinh tại Đại học Manchester (Anh).

Ở Anh, các chuyên gia khuyến cáo người dân khi đi tiêm vắc xin cần ăn uống đầy đủ, nếu bị nhức đầu hoặc sốt thì chỉ uống paracetamol, đồng thời uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý.

Tại Nga, các nhà chức trách nước này đã khuyến cáo người dân không nên uống rượu bia sau khi tiêm vắc xin Covid-19 Sputnik V. Khuyến cáo như vậy cũng xuất hiện ở nhiều nước khác.

Không chỉ không nên uống rượu bia sau khi tiêm mà còn không nên uống lúc trước khi tiêm. Cơ quan y tế Mexico từng khuyến cáo người dân không tiêm vắc xin Covid-19 trong trạng thái vẫn còn say xỉn hay buồn nôn, nhức đầu do rượu bia. Nguyên nhân là sẽ khiến tác dụng phụ sau khi tiêm vắc xin Covid-19 nặng hơn, đồng thời khiến người tiêm dễ nhầm lẫn tác dụng phụ đó là do rượu bia.

Người dân Mexico cũng được khuyến cáo không nên uống rượu bia trong vòng 1 tuần sau khi tiêm vắc xin Covid-19, theo Prevention.