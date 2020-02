Việt Nam có thêm ca mắc nCoV, công bố dịch ở Khánh Hòa

Theo công bố của Bộ Y tế, Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản hướng dẫn Luật này, trên cơ sở công bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng liên quan đến bệnh truyền nhiễm do chủng mới của nCoV của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, Bộ Y tế công bố dịch bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Khánh Hòa. Thời gian xảy ra dịch từ ngày 31.1.2020, là thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại đây.