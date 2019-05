Vitamin C ngăn chặn nhiễm trùng máu như thế nào?

Các nhà nghiên cứu có trụ sở tại Virginia (Mỹ) đang kêu gọi mọi người tăng lượng vitamin C hấp thu vào lên mức cao hơn nhiều so với khuyến nghị của hầu hết các cơ quan y tế, theo Natural News.

Họ cho rằng vitamin C là cách tốt nhất để đối phó với mối đe dọa chết người do nhiễm trùng huyết.

Vitamin C là một chất chống ô xy hóa mạnh, giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe nói chung.

Nhiều lợi ích sức khỏe của nó bao gồm chống lại lây nhiễm cảm cúm, cải thiện các chức năng của tim và mạch máu, và hỗ trợ chức năng hài hòa của hệ thống xương, thận và hô hấp.

Vitamin C có sẵn trong cả nguồn thực phẩm tự nhiên và uống bổ sung và an toàn cho hầu hết mọi người.

Vitamin C liều cao có thể ngăn ngừa, chữa trị và đẩy lùi sự lây lan của nhiễm trùng máu, theo Natural News.

Nhiều nghiên cứu xác định vitamin C là một phương thuốc rẻ tiền mà hiệu quả cao, để điều trị các bệnh do nhiễm trùng.

Ngoài việc điều trị cảm cúm, nó đã được khuyến cáo cho các bệnh nghiêm trọng hơn nhiều như viêm phổi và ngay cả nhiễm trùng máu.

Nhiễm trùng máu là gì?

Nhiễm trùng máu là một dạng nhiễm khuẩn rất nguy hiểm. Nó kích hoạt hệ thống miễn dịch vào một phản ứng quá mức gây viêm ở các bộ phận khác của cơ thể, làm hỏng các mô và cơ quan khỏe mạnh.

Nhiễm trùng máu cũng làm giảm việc cung cấp ô xy trong khi tăng lượng độc tố trong máu. Nó khiến hình thành các cục máu đông nguy hiểm, có thể gây đột quỵ. Và tình trạng viêm quá mức được kích hoạt bởi nhiễm trùng có thể khiến các cơ quan bị tổn thương nặng dẫn đến suy các phủ tạng.

40% bệnh nhân bị nhiễm trùng máu tử vong. Thật may mắn, đã có vitamin C.

Vitamin C đã được chứng minh là bùa hộ mạng cho bệnh nhân nhiễm trùng máu.

Nó có thể ngăn chặn nhiễm trùng, chữa trị nhiễm trùng máu vừa xuất hiện và thậm chí đẩy lùi tiến triển của căn bệnh nguy hiểm này.

Bằng cách nào vitamin C ngăn chặn được nhiễm trùng máu?

Một trong nhiều nghiên cứu về vấn đề này đến từ các nhà nghiên cứu của Đại học Khối thịnh vượng chung Virginia.

Trong thí nghiệm, những con chuột bị nhiễm trùng máu nhân tạo đã được hấp thu một lượng lớn chất bổ sung vitamin C.

Kết quả cho thấy những con chuột được điều trị bằng vitamin C đã phục hồi khỏi bệnh nhiễm trùng máu.

Các tác giả cũng cho biết thêm rằng lợi ích của vitamin C cũng có thể áp dụng cho người do sự tương đồng giữa sinh học của chuột và người.

Vitamin C chống lại nhiễm trùng bằng cách ngăn chặn quá trình ô xy hóa, làm loãng máu để ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông và tăng lượng oxit nitric trong cơ thể - oxit nitric có khả năng giúp mở rộng các mạch máu, tăng lưu lượng máu, đưa máu đem ô xy và các chất dinh dưỡng đến các cơ quan.

Cách tiếp cận ba mũi nhọn làm giảm bớt các vấn đề trong các mạch máu nhỏ và đảm bảo cho các cơ quan bị đe dọa có đủ lượng máu an toàn.

Nhờ vào các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mà vitamin C có hiệu quả chống nhiễm trùng huyết và các bệnh nhiễm trùng khác.

Ngoài ra, vitamin C có rất nhiều công dụng trong việc sửa chữa các mô bị tổn thương, phát triển mô mới và xây dựng collagen cho làn da khỏe mạnh. Nó cũng bảo vệ các tế bào chống lại thiệt hại do căng thẳng oxy hóa, giúp kéo dài tuổi thọ.

Cơ thể không thể lưu trữ được vitamin C. Do đó cơ thể cần được hấp thu liên tục vitamin C qua cả hai nguồn thực phẩm và uống bổ sung.

Các chuyên gia sức khỏe đề nghị dùng liều hằng ngày cao hơn nhiều so với mức khuyến nghị, đặc biệt nếu bệnh nhân đang cố gắng chống lại nhiễm trùng nặng như nhiễm trùng máu.