Liên quan đến trường hợp em T.T.U (14 tuổi, trú xã Cam An Bắc, H.Cam Lâm, Khánh Hòa) nguy kịch nghi do uống trà sữa không rõ nguồn gốc, chiều 18.1, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng H.Cam Lâm làm việc với gia đình bệnh nhân, quán trà sữa mà em U. đã uống và Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh để tìm hiểu, xác định nguyên nhân. Hiện chưa thể khẳng định bé U. ngộ độc do uống trà sữa.

Ông Đặng Ngọc Thế, Phó chủ tịch UBND xã Cam An Bắc, sau khi nghe thông tin bé U. nguy kịch, quán nước mà bé này uống trà sữa đã ngừng bán trà sữa, chỉ bán các loại nước giải khát. Ngoài em U., địa phương chưa ghi nhận thêm trường hợp nào tương tự. U. có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói từ ngày 11.1, được gia đình đưa đến điều trị tại phòng khám tư và cơ sở y tế gần nhà. Đến ngày 15.1, khi bệnh tình không đỡ, U. được chuyển lên Trung tâm y tế H.Cam Lâm và ngày 16.1 thì chuyển lên BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, lúc này bệnh tình U. đã nguy kịch; đêm 17.1, em được chuyển đến BV Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Chiều qua, bác sĩ (BS) Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, BV Nhi đồng 1, cho biết U. bị nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, tổn thương đa cơ quan, hiện tình trạng rất nặng đang thở máy. Nếu diễn tiến không tốt sẽ cho lọc máu. Hiện, đang đợi kết quả xét nghiệm.

Người nhà em U. (tại BV Nhi đồng 1) cho biết, trưa 11.1, U. đi chợ cách nhà gần 1 km, có ghé quán uống trà sữa. Sau đó về nhà ăn cơm với mẹ; đến khoảng 2 - 3 giờ chiều thì có triệu chứng ói, tiêu chảy, mệt. Chất ói ra màu xanh và có các hạt như hạt trà sữa. Gia đình đi mua thuốc ở BS gần nhà cho uống... BS Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, cho biết thông thường trà sữa có thành phần cơ bản gồm: trà xanh hay trà đen và các loại thảo mộc như bạc hà, sả...; bột sữa, thêm vào hạt é, hạt chia, trân châu và đường. “Bất kỳ thực phẩm nào nếu bị ô nhiễm vi sinh hay sử dụng chất bảo quản không tốt, thì có thể gây độc”, BS Diệp nói.

Điều đáng lo ngại là thực tế thị trường hiện có rất nhiều loại nguyên liệu làm trà sữa không rõ nguồn gốc, được bán tràn lan. Ngày 18.1, chúng tôi đến chợ Kim Biên (Q.5, TP.HCM), để tìm mua nguyên liệu làm trà sữa. Tại đây, các chủ sạp đua nhau giới thiệu các loại nguyên liệu, hương liệu làm trà sữa như: hương dâu giá 200.000 đồng/kg, trà xanh 450.000 đồng/kg, bột sữa 55.000 đồng/kg... Khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ, các chủ sạp đều chỉ nói là hàng nhập khẩu Đài Loan, Malaysia...

Tuy nhiên, một số người tiết lộ hầu hết được nhập từ Trung Quốc. Ngoài ra, một sạp bán “thật thà”: “Tôi chỉ biết bán cái này làm trà sữa chứ chẳng biết pha chế như thế nào cả. Anh mua thì về tự pha chế theo ý mình”.

Nguyễn Chung - Duy Tính - Tiểu Thiên