Xe cấp cứu 2 bánh có khả thi?

Ý KIẾN Người dân mong gì khi gọi cấp cứu ? "Khi gọi cấp cứu 115, điều tôi mong muốn đầu tiên là nhân viên tiếp nhận cấp cứu có thể hướng dẫn cho mình cách sơ cứu nhanh ngay cho tình huống đang gặp, tiếp đó là xe cấp cứu, y BS tới thật nhanh để chuyển người đi BV. Tuy nhiên, với tình hình kẹt xe như hiện nay, có thể cho nhân viên y tế chạy xe máy tới trước, sơ cấp cứu xong thì xe cấp cứu 4 bánh đến chuyển viện. Tôi được biết TP đã có nhiều trạm cấp cứu, nên trạm cấp cứu đến nhà dân sẽ không quá xa. Do vậy, ngoài chi phí thuốc men, công khám thì giá xe vận chuyển đi BV (từ nhà dân đến BV) nên tính rẻ hơn giá xe công nghệ hoặc đưa ra gói cước cố định như một lần xe đến nhà cấp cứu là 50.000 đồng, vì đây cũng là vấn đề an sinh xã hội. Lần đi xe máy không tính cước vì chi phí đã tính vào công khám. Nếu lấy 2 lần cước xe, người dân sẽ không hài lòng". Chị Nguyễn Việt Phương Dung (Q.Tân Bình, TP.HCM) "Khi gọi cấp cứu, tôi mong muốn BS đến nhà nhanh nhất và cấp cứu hiệu quả, còn đi bằng phương tiện gì thì không quan trọng. Nhưng nếu đi xe máy đến nhà cấp cứu trước rồi xe cấp cứu 4 bánh chuyển viện sau (nếu cần thiết) thì xe máy có mang theo được đồ, thuốc, thiết bị y tế để giải quyết được tình trạng BN cần cấp cứu không? Tôi nghĩ nếu xe máy mang được đồ như xe cấp cứu thì nên cho gắn còi hụ như xe cấp cứu 4 bánh hoặc như xe cảnh sát, xe có dấu hiệu đặc trưng riêng… và được quyền ưu tiên mới hy vọng chạy nhanh nhất đến nơi người bệnh". Chị Hoàng Thị Bích Hạnh (Q.Gò Vấp, TP.HCM) Cấp cứu bằng xe hai bánh khá mới mẻ, gia đình tôi chưa từng sử dụng dịch vụ này. Tuy nhiên, với thực tế tắc đường như ở nội thành Hà Nội hay TP.HCM thì đó cũng là giải pháp để nhân viên y tế làm công tác cấp cứu tiếp cận nhanh với địa chỉ yêu cầu. Theo tôi, không phải tình huống cấp cứu nào cũng cần phải vận chuyển đến BV, hoặc trong tình huống cần thì đội cấp cứu bằng xe hai bánh đến trước xử trí nhanh, còn ô tô vận chuyển cấp cứu đến hỗ trợ ngay sau đó. Tuy nhiên, để người dân tin cậy thì cơ quan y tế cần giúp cho người dân hiểu và an tâm với phương tiện cấp cứu bằng xe 2 bánh, có thể thông tin trên website, trên mạng xã hội, hay phát tờ rơi đến các tổ dân phố để cung cấp các thông tin cơ bản về hình thức cấp cứu này. Vì dù sao về hình thức thì xe 2 bánh trông có vẻ đơn giản, "thô sơ" hơn ô tô, tạo tâm lý chưa an tâm lắm. Và thực tế trong cộng việc, dù bằng xe 2 bánh hay ô tô thì nhân viên y tế làm cấp cứu cũng cần được trang bị về thiết bị, thuốc, đảm bảo đủ điều kiện xử trí nhanh, đạt yêu cầu chuyên môn an toàn cho người cần cấp cứu. Ông Hoàng Đức Minh (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) Duy Tính - Liên Châu (ghi)