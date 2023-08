Sức mua chưa biết, nhưng giá bánh trung thu đã tăng

Bánh công nghiệp tăng giá

Các quầy bánh trung thu đã bắt đầu xuống phố CTV

Ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày gần đây, một số nhãn hàng bánh trung thu truyền thống đã rục rịch dựng quầy sạp như mọi năm nhưng số lượng các điểm bán đã giảm đáng kể. Theo một số quản lý cửa hàng, tình hình kinh tế suy thoái, sức mua giảm sút trong khi thời tiết mưa nhiều, xu hướng shopping trên mạng đang ngày càng phổ biến nên hình thức bán offline hiện thu hẹp lại.

Điểm đáng lưu ý, năm nay, hầu hết các nhãn hàng bánh trung thu đều tăng giá so với mùa bánh năm trước. Đơn cử, với nhãn hàng Kinh Đô, bánh nướng gà quay sốt XO 4 trứng (800gr) tăng từ 390.000 đồng/cái lên 410.000 đồng; loại 2 trứng tăng từ 137.000 đồng lên 139.000 đồng/cái; jampon xá xíu từ 122.000 đồng tăng lên 124.000 đồng/cái...

Đại diện truyền thông Công ty CP Bibica thông tin: Mùa trung thu năm 2023, do giá nguyên liệu đầu vào có sự gia tăng như bột mì tăng 33%, hộp giấy tăng 11%..., nên giá bánh cũng được công ty điều chỉnh tăng nhẹ từ 5 - 10% tùy vào từng chủng loại bánh so với giá bán năm ngoái. Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng Bibica tăng 20% sản lượng bánh so với năm 2022, với 600 tấn bánh các loại. Giá bánh dao động từ 44.000 - 140.000 đồng/cái cho dòng phổ thông, dòng cao cấp; hộp bánh cao cấp có giá từ 300.000 - 2.600.000 đồng/hộp.

Năn nay, Bicica bổ sung những sản phẩm bánh mới gồm có: sò điệp sa tế, cốm dừa, đậu đỏ, dứa hạt sen. Đặc biệt tung ra thị trường bánh nướng thập cẩm chay phù hợp cho đối tượng khách hàng ăn chay. "Bắt kịp xu hướng sử dụng thực phẩm ít đường, giảm ngọt, sử dụng đường tự nhiên, Bibica đã nghiên cứu và cho ra mắt bánh trung thu Bích Nguyệt ít ngọt, giữ trọn vẹn hương vị và độ ngọt nguyên bản từ nguyên liệu tự nhiên", đại diện Bibica cho biết.

Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO cho biết: "Năm 2022, KIDO quay trở lại thị trường trung thu sau thời gian vắng bóng đã may mắn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người tiêu dùng và các đối tác lâu năm với hơn 300 tấn bánh cháy hàng trước thềm trung thu. Chính sự tin tưởng, ủng hộ lớn từ phía người tiêu dùng và nền tảng vững chắc về ngành hàng, cùng những chuyển biến tích cực của nền kinh tế đã giúp KIDO đặt mục tiêu mang đến 450 tấn bánh trong mùa trung thu 2023, tăng 50% so với 2022".

Sàn điện tử nhộn nhịp, bánh "nhà làm" sống khỏe

Bánh trung thu nhà làm đang dần tìm được chỗ đứng trên thị trường Đ.Đ

Điểm đáng chú ý năm nay là bên cạnh hệ thống phân phối truyền thống, các nhãn hàng đều đang đẩy mạnh kinh doanh trên các sàn điện tử như Tiki, Lazada, Shopee, Grabfood... Tuy nhiên, với hình thức kinh doanh qua mạng, các cửa hàng bánh nhỏ hay "nhà làm" đang chiếm ưu thế vì mẫu mã cạnh tranh, khách hàng tương tác trực tiếp với người bán để chọn mẫu mã, mức giá phù hợp và các loại bánh tự làm không sử dụng phụ gia hay chất bảo quản để kéo dài thời gian sử dụng.

Dạo một vòng quanh các nhóm chợ cư dân và fanpage, năm nay, các tiệm bánh nhỏ cho ra mắt nhiều mẫu mã đẹp lạ, bắt mắt. Chị Nguyễn Thị Diễm, chủ tiệm bánh Bếp Nhà Gạo tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) giới thiệu: "Năm nay, tôi tiếp tục cung cấp cho nhóm cư dân khu đô thị Vinhomes Grand Park các loại bánh trung thu 'handmade' với giá vừa phải. Khách có nhu cầu thì đặt hàng trước và 1 - 3 ngày sau tôi giao hàng. Hiện nay chưa vào cao điểm nên khách mới đặt hàng lai rai, do bánh tươi có hạn sử dụng ngắn nên thường khách đợi sát ngày mới nhận".

Một phân khúc bánh trung thu khác cũng cạnh tranh không kém là các thương hiệu đến từ khách sạn nổi tiếng. Thương hiệu Sheraton năm nay tung ra các hộp bánh giá từ 600.000 - 1 triệu đồng/hộp, đặc biệt có loại thượng hạng gồm 3 bánh và 1 chai rượu giá xấp xỉ 1.690.000 đồng/hộp.

Mẫu bánh trung thu sang trọng của khách sạn 6 sao Park Hyatt Saigon Đ.Đ

Thương hiệu khách sạn Park Hyatt Saigon cho ra mắt bộ sưu tập bánh trung thu 2023 với 3 "siêu phẩm": Hộp cao cấp: 1.650.000 đồng, loại thượng hạng giá 2.250.000 đồng, hộp sơn mài giá 6.800.000 đồng... Nhãn hiệu kem Snowee cũng cho ra mắt sản phẩm bánh trung thu nhân... kem. Đây là một sáng tạo của thương hiệu này vì lâu nay bột bánh trung thu truyền thống khi tiếp xúc với kem lạnh dễ bị chai cứng nhưng công nghệ mới đã giúp bài toán này tìm được lời giải. Một set 4 bánh Snowee có giá 660.000 đồng, phù hợp cho khách hàng muốn sự thay đổi mới lạ.