Sức mua ô tô hồi phục, lượng xe tiêu thụ nửa đầu năm 2023 vẫn thấp

Sau những chuỗi ngày ảm đạm, sức mua ô tô giảm kéo doanh số bán hàng "lao dốc"… những tín hiệu lạc quan bắt đầu trở lại với thị trường ô tô Việt Nam. Nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất cũng với "hiệu ứng" từ chính sách hỗ trợ của Chính phủ giúp thị trường ô tô tìm lại đà tăng trưởng.



Sức mua ô tô có dấu hiệu hồi phục Bá Hùng

Thị trường ô tô tìm lại đà tăng trưởng

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 6.2023 tổng doanh số bán hàng của các thành viên thuộc VAMA đạt 23.800 xe các loại, tăng 15% so với tháng 5.2023. Trong đó, phân khúc xe du lịch tăng 20% đạt mức 17.344 xe.

Tính cả lượng xe VinFast (3.155 xe) và Hyundai (5.108 xe) bán ra thị trường, trong tháng 6.2023 doanh số bán ô tô toàn thị trường đạt 32.063 xe, tăng 4.766 xe tương đương 15% so với tháng 5.2023.

Như vậy, sau hai tháng liên tiếp sụt giảm, doanh số bán ô tô trên thị trường đã tìm lại được đà tăng trưởng. Điều này một phần đến từ nỗ lực của các nhà sản xuất, phân phối ô tô trong việc tiếp tục duy trì và gia tăng các chương trình ưu đãi, giảm giá với nhiều mẫu mã trên thị trường. Bên cạnh đó, như Thanh Niên đã phản ánh trong bài viết trước đây, việc Chính phủ ban hành Nghị định 41/2023/NĐ-CP về việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước cũng kích thích tâm lý mua sắm ô tô của khách hàng nhằm được hưởng ưu đãi kép.

Năm 2023 Năm 2022 Tháng 1 21168 40273 Tháng 2 28923 28129 Tháng 3 36726 47502 Tháng 4 30799 51745 Tháng 5 27297 53356 Tháng 6 32063 32063

Nhiều khách hàng lựa chọn mua xe trong tháng 6 để được ưu đãi, giảm giá sau đó chờ sang tháng 7 đăng ký để được hưởng ưu đãi kép. Trong khi đó, chính sách này cũng khiến nhiều mẫu mã ô tô nhập khẩu gia tăng mức ưu đãi, giảm giá để cạnh tranh.

Chính vì vậy, trong tháng 6.2023 doanh số bán hàng của nhiều thương hiệu ô tô tại Việt Nam đã bắt đầu được cải thiện. Số liệu từ VAMA cho thấy, so với tháng 5.2023 lượng xe Toyota bán ra tăng 36%, Ford tăng 34%, Kia tăng 22%, Mazda tăng 19%... Các phân khúc như ô tô cỡ nhỏ hạng A, sedan hạng B, sedan hạng C, Crossover, MPV đều ghi nhận mức tăng trưởng so với tháng trước đó.

Trong tháng 6.2023, doanh số bán hàng của nhiều thương hiệu ô tô tại Việt Nam đã bắt đầu được cải thiện Bá Hùng

Lượng ô tô tiêu thụ nửa đầu năm vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Sức mua ô tô có dấu hiệu hồi phục nhưng nhìn toàn cảnh thị trường ô tô trong nửa đầu năm 2023, khó khăn, thử thách vẫn còn chồng chất đối với các nhà sản xuất, kinh doanh ô tô tại Việt Nam. Tổng lượng ô tô bán ra trong nửa đầu năm vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, bên cạnh đó thời gian bán hàng của năm 2023 đã bước sang nửa cuối năm nhưng hiện tại nhiều mẫu mã ô tô vẫn còn tồn kho các xe sản xuất từ năm 2022.

Theo VAMA, trong nửa đầu năm 2023 tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA chỉ đạt 137.327 xe, giảm hơn 64.500 xe tương đương 32% so với cùng kỳ năm 2022. Tính cả lượng xe VinFast, Hyundai bán ra, tổng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2023, người Việt đã mua sắm tổng cộng 176.976 xe ô tô các loại, giảm 75.956 xe tương đương hơn 30,4% so với 6 tháng đầu năm 2022.

Nửa đầu năm 2023 Nửa đầu năm 2022 VAMA 137327 201839 Hyundai Thành Công 28011 36397 VinFast 11638 14695

Theo các đơn vị sản xuất, kinh doanh ô tô tại Việt Nam, tình hình kinh tế vĩ mô nửa đầu năm đối mặt với nhiều khó khăn, thị trường bất động sản "đóng băng" khiến dòng tiền bị tắc nghẽn. Bên cạnh đó, các chính sách tín dụng được thắt chặt, lãi suất cho vay tăng cao bên cạnh đó nguy cơ lạm phát gia tăng khiến người Việt thắt chặt chi tiêu… đã kéo tụt sức mua ô tô tại Việt Nam.

Hiện tại, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước đã được ban hành nhưng theo nhận định của các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, chính sách này khó có thể mang lại hiệu quả như những lần được ban hành trước đây. Do đó, dù đã lấy lại đà tăng trưởng nhưng thị trường ô tô Việt Nam khó có bứt phá trong giai đoạn cuối năm.