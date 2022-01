Sức mua trái cây, bánh mứt của siêu thị Co.opmart, Co.opXtra bật tăng cao

Khách hàng mua bánh mứt, trái cây tăng mạnh từ 50 - 70%

Thông tin từ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op - đơn vị sở hữu hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra), từ cuối tuần qua, hai nhóm hàng hóa có sức mua bật tăng mạnh so với tuần trước đó là các loại trái cây và mặt hàng thực phẩm bổ dưỡng, mứt tết với mức tăng hơn 50%. Cụ thể, nhóm trái cây nội như thanh long ruột đỏ, dưa hấu không hạt, xoài cát chu, xoài cát hòa lộc, bưởi da xanh,... có số lượng bán ra đã tăng 20% so với tuần trước. Các loại trái cây nhập khẩu như nho đen không hạt Mỹ, táo Fuji Mỹ, táo đỏ Mỹ, Kiwi Pháp,… tăng nhẹ ở mức 10%. Nhóm thịt gia súc, gia cầm, trứng và nhóm rau cải nhiệt đới tăng từ 9% đến 15%. Tương tự, hệ thống siêu thị Saigon Co.op cũng ghi nhận sức mua của các nhóm hàng như tô, chén, dĩa, khay, nồi, chảo, xô, dao, thớt, nhóm quần áo thời trang nam nữ, trẻ em cũng tăng từ 21% đến 57% so với tuần trước. Hay các mặt hàng thực phẩm bổ dưỡng, bảo vệ sức khỏe như tổ yến và các mặt hàng đặc trưng tết, gồm các loại mứt, bánh ngọt, rượu, hộp quà, socola,… tăng mạnh từ 20% đến gần 70%.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng - Giám đốc vận hành chuỗi siêu thị Co.opmart - người dân chủ yếu sẽ tập trung mua sắm vào khoảng một tuần cuối cận tết thay vì cách 2 hay 3 tuần như trước. Do đó, Saigon Co.op đang phối hợp các nhà cung cấp tiếp tục tập trung thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá liên tục, cũng như tăng thêm nhiều quyền lợi cho khách hàng từ nay đến ngày cận tết. Dự báo những ngày sắp tới người dân sẽ ưu tiên mua sắm thực phẩm nên hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra cho biết liên tục giảm giá mạnh từ 20% đến 50% cho khoảng 100 mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm trữ mát, các loại thực phẩm sơ chế tiện lợi dành cho các buổi họp mặt, các loại bánh mứt tết. Đồng thời cũng sẽ giảm giá các mặt hàng vệ sinh trang trí nhà cửa như nước lau kính, nước lau sàn, nước giặt, nước xả và nhóm thịt trứng gia súc gia cầm.

Mua càng nhiều ưu đãi càng to

Sáng hôm qua 25 tết, chị An (Q.7, TP.HCM) đã lên sẵn một danh sách những món cần mua. Tranh thủ trước giờ đi làm, chị ra siêu thị Co.opmart gần nhà để mua hàng loạt những món cần thiết chuẩn bị cho kỳ nghỉ tết sắp đến. Tại siêu thị, nhìn thấy loại giấy vệ sinh Premier Deluxe 3 lớp lốc cuộn giảm còn 0 đồng nên chị đã thêm vào ngay giỏ hàng. Tương tự, chị cũng mua luôn những sản phẩm thiết yếu đang được khuyến mãi “khủng” như gạo thơm ST25 Co.op Finest 7kg còn 199.000 đồng/gói, nước mắm Co.op Select 62.5g/L -2L còn 47.000 đồng/bình, dầu nành Co.op Select 5L còn 288.000 đồng và tặng dầu nành 1L Co.op Select giá 58.500 đồng.





Tại các siêu thị này, còn hàng loạt hàng hóa đang được giảm mạnh như sữa tắm gội Johnson’s baby cotton touch 500ml còn 29.000 đồng/chai, kem đánh răng CloseUp trắng răng tự nhiên 230g còn 27.000 đồng/hộp, dầu gội Pantene suôn mượt óng ả 650g còn 92.000 đồng/chai, nước giặt Lix matic hương hoa 3,6kg còn 84.000 đồng/bình, nước giặt Downy Matic túi 2,15kg còn 59.000 đồng/túi, nước giặt Surf hương nước hoa túi 3,1kg còn 69.900 đồng/túi... khi mua sản phẩm thứ 2,4,6 cùng loại cũng thu hút người tiêu dùng.