Sulwhasoo ra mắt First Care Activating Serum thế hệ 6

First Care Activating Serum được xem là dòng sản phẩm mang tính biểu tượng của Sulwhasoo. Trong lần ra mắt thế hệ thứ 6 của sản phẩm First Care Activating Serum này, Sulwhasoo mạnh mẽ cải tiến về diện mạo, nâng cấp thành phần, nhằm tối ưu công dụng cho người tiêu dùng và tạo nên một phiên bản First Care Activating Serum hoàn hảo.

Nổi bật nhất chính là tinh chất nhân sâm ở phiên bản nâng cấp hơn cùng với công thức độc quyền hoàn toàn mới, trong mỗi chai First Care Activating Serum thế hệ thứ 6 đều chứa SULWHASOO MASTER COMPLEX™, hoạt chất mới nhất đóng vai trò tối ưu hóa công dụng của tinh chất nhân sâm lên làn da, kích hoạt khả năng tự nhiên của làn da, tăng cường hàng rào ẩm giúp da căng mướt suốt ngày dài.

Trong lần quay trở lại này, Đại sứ toàn cầu Rosé (BLACKPINK) sẽ tiếp tục đồng hành cùng Sulwhasoo. Cô thể hiện hình ảnh trưởng thành và sang trọng hơn nhằm truyền tải định hướng và thông điệp mới của thương hiệu trên toàn cầu: "Kế thừa vẻ đẹp kết tinh từ nghệ thuật và di sản". Các hoạt động tiếp theo của đại sứ thương hiệu sẽ được công bố trên kênh chính thức của Sulwhasoo (@sulwhasoo.official) và Sulwhasoo Việt Nam (@sulwhasoo.vietnam)