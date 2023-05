Summer Game Fest 2023 sẽ có sự tham gia của hơn 40 nhà phát hành game lớn

Theo VGC, phóng viên ngành game Geoff Keighley mới đây đã công bố trên Twitter của ông rằng lễ hội Summer Game Fest 2023 sẽ quy tụ nhiều nội dung từ hơn 40 nhà phát hành trò chơi lớn trên khắp thế giới. Những người quan tâm đến buổi giới thiệu này hiện cũng đã có thể đặt mua vé để tham dự.

Nhiều tên tuổi lớn ngành game sẽ có mặt tại Summer Game Fest 2023 Summer Game Fest

Sự kiện diễn ra tại YouTube Theatre ở Inglewood California (Mỹ) vào ngày 8.6, dự kiến sẽ có sự góp mặt của nhiều nhà phát hành trò chơi lớn nhất hiện nay. Danh sách đầy đủ về các nhà phát hành trò chơi được Keighley công bố gồm có:

Activision

Amazon Games

Annapurna

Bandai Namco

Behaviour

Capcom

CD Projekt Red

Devolver

Digital Extremes

Disney

EA

Epic Games

Focus

Gearbox Publishing

Grinding Gear Games

hoyoverse

Kabam, Larian

Level Infinite

Magic the Gathering

Neowiz

Netflix

Nexon

Niantic

North Beach Games

Samsung Gaming Hub

Second Dinner

Sega

Paradox

Pearl Abyss

Phoenix Labs

Plaion

PlayStation

Pocket Pair

Razer

Smilegate

Square Enix

Stema

Techland

Tribeca Festival

Ubisoft

Warner Bros. Games

Xbox

Đáng chú ý nhất trong danh sách là sự góp mặt của PlayStation và Xbox. Sau lễ hội Summer Game Fest, buổi giới thiệu Xbox Games Showcase sẽ diễn ra vào ngày 11.6. Sony cũng đang có kế hoạch giới thiệu các trò chơi PlayStation sắp ra mắt trong một sự kiện kỹ thuật số được tổ chức trong vài tuần tới.

Vào năm ngoái, Summer Game Fest 2022 từng chứng kiến một sự cố rò rỉ thông tin khiến phần thông báo của nhà phát hành Naughty Dog bị phá hỏng. Cụ thể, tin tức về việc hãng sẽ phát hành phiên bản làm lại của The Last of Us Part I cho PlayStation 5 vào ngày 2.9.2022 và một phiên bản dành cho PC cũng đang trong quá trình sản xuất, đã bị rò rỉ trước đó chỉ vài giờ trước khi được công bố chính thức tại sân khấu chương trình.