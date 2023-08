Summoners War vượt mốc 200 triệu lượt tải trên toàn cầu

Với lối chơi cuốn hút, sở hữu dàn quái thú hùng hậu cùng những nét đặc trưng riêng biệt, Summoners War sau 1 tháng kể từ ngày phát hành đã ghi nhận con số 10 triệu lượt tải xuống. Sau 9 năm, Summoners War vừa lập kỷ lục mới với 200 triệu lượt tải trên thế giới.

Summoners War được ghi nhận là game mobile được người chơi ở cả hai thị trường phương Đông và phương Tây vô cùng yêu thích với lượt tải xuống tại châu Mỹ, châu Âu chiếm 57% và châu Á chiếm 43% và đạt top 1 về doanh thu tại 94 quốc gia và top 10 tại 155 khu vực.

Để kỷ niệm cột mốc quan trọng này và tri ân tới người chơi của Summoners War, nhà phát hành Com2uS đã chuẩn bị nhiều sự kiện cùng đa dạng các phần quà hấp dẫn đang chờ đón người tham gia. Các nhà hiệu triệu sẽ đổi được các phần quà như Devilmon, Bí Kíp Ánh Sáng & Bóng Đêm, Vé Mở Hộp Pháp Thuật May Mắn khi tham gia sự kiện "Kỷ Niệm 200 Triệu Lượt Tải" dựa trên tổng số điểm người chơi đạt được trong sự kiện. Người chơi dùng vé "Mở Hộp Pháp Thuật May Mắn" để mở Hộp Pháp Thuật May Mắn miễn phí được bán ở "Cửa Hàng Bất Ngờ" cho đến ngày 22.8. Ngoài ra, các vật phẩm hàng tuần và phần thưởng "Bí Kíp Huyền Bí" hàng ngày cũng sẽ được gửi tới người chơi.



Để một tựa game nổi tiếng toàn cầu trong hơn 9 năm qua có thể tiếp tục nhận được sự yêu mến và ủng hộ của người chơi,đội ngũ phát triển của Summoners War luôn rà soát và cải tiến nội dung trong game thông qua bản cập nhật lớn, gần đây nhất là bản cập nhật RELOADED. Thêm vào đó, nhà phát triển của tựa game này vẫn đang lên kế hoạch mở rộng nhận diện thương hiệu bằng cách phát triển nhiều nội dung dựa trên IP như tựa game mới, phim hoạt hình, và truyện tranh.