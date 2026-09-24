Sun Group 'bắt tay' Marriott International, đón đầu cơ hội thúc đẩy du lịch MICE từ APEC

Văn kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Sun Group - tập đoàn tiên phong kiến tạo những hệ sinh thái du lịch và điểm đến quy mô lớn tại Việt Nam và Marriott International - tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới.

Tập đoàn Sun Group và Marriott International trao văn kiện định hướng hợp tác chiến lược tại New York (Mỹ), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Theo nội dung văn kiện, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, đánh giá cơ hội phát triển một danh mục dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại nhiều địa phương, trong đó có Phú Quốc và Đà Nẵng. Tùy theo đặc thù từng dự án, các mô hình hợp tác có thể bao gồm quản lý khách sạn, nhượng quyền thương hiệu và phát triển bất động sản hàng hiệu. Mỗi dự án sẽ được nghiên cứu, đàm phán và quyết định trên cơ sở những thỏa thuận riêng trong tương lai.

Một trong những trọng tâm đáng chú ý là quần thể khách sạn quy mô lớn tại Bãi Đất Đỏ , Phú Quốc. Tại đây, Marriott International dự kiến tham gia quản lý các khách sạn mang bốn thương hiệu gồm JW Marriott Marquis, W Hotels, Le Méridien và The Luxury Collection.

Đại lộ khách sạn Bãi Đất Đỏ dự kiến quy tụ 4 thương hiệu cao cấp của Marriott International, đưa đảo Ngọc trở thành điểm đến của du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch MICE

Việc quy tụ các thương hiệu thuộc nhóm cao cấp và hạng sang trong một quần thể quy mô lớn không chỉ cho thấy sức hút của Phú Quốc, mà còn thể hiện tầm nhìn chung của hai tập đoàn trong việc đưa đảo Ngọc trở thành điểm đến của khách nghỉ dưỡng cao cấp và các đoàn MICE quốc tế có giá trị cao.

Trong giai đoạn đầu, nơi đây dự kiến hình thành 17 tòa khách sạn với hơn 7.000 phòng; các giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục được mở rộng, đưa tổng quy mô toàn khu lên gần 20.000 phòng.

Các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc sẽ tạo nên hệ thống kết nối từ cửa ngõ hàng không, giao thông đô thị đến không gian hội nghị và lưu trú cao cấp, trước mắt phục vụ APEC 2027 và xa hơn là thị trường MICE quốc tế

Định hướng hợp tác cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, trong đó chú trọng du lịch MICE, cơ sở lưu trú chất lượng cao và những sản phẩm có khả năng nâng tầm trải nghiệm, gia tăng giá trị thu được từ du khách.

Theo dữ liệu đặt phòng của Agoda trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nằm trong Top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất; Phú Quốc cũng thuộc Top 5 điểm đến trong nước dẫn đầu về khả năng thu hút khách trở lại. Việc bổ sung các thương hiệu lưu trú cao cấp cùng hệ sinh thái trải nghiệm đồng bộ sẽ tạo thêm động lực để Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và tiếp tục chinh phục những dòng khách có giá trị cao.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort - dấu ấn hợp tác đầu tiên giữa Marriott International và Sun Group, là một trong những biểu tượng nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế tại Việt Nam

Tại Phú Quốc, quần thể khách sạn Bãi Đất Đỏ đang được phát triển song song với hàng loạt công trình trọng điểm như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị APEC, Đại lộ APEC và tuyến tàu điện nhẹ LRT. Các dự án sẽ tạo nên hệ thống kết nối từ cửa ngõ hàng không, giao thông đô thị đến không gian hội nghị và lưu trú cao cấp, trước mắt phục vụ APEC 2027 và xa hơn là thị trường MICE quốc tế.

Năng lực kết nối hàng không của Phú Quốc cũng đang được chuẩn bị ở quy mô dài hạn. Đảo Ngọc hiện có Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không mang tên chính điểm đến với định hướng phát triển mạng bay trục nan lấy Phú Quốc là trung tâm, nhằm đưa khách quốc tế đến Phú Quốc thuận tiện hơn.

Ngày 22.9, hãng đã tiếp nhận tàu bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên trong kế hoạch sở hữu 8 tàu cùng dòng, mở rộng khả năng kết nối Phú Quốc với các thị trường giàu tiềm năng như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Úc và xa hơn là một số điểm đến tại châu Âu.

Trước đó, Sun PhuQuoc Airways đã ký thỏa thuận trị giá khoảng 22,5 tỉ USD mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner - đơn hàng tàu bay thân rộng Boeing lớn nhất của một hãng hàng không Việt Nam đến nay.

Sun PhuQuoc Airways tăng tốc phát triển đội tàu bay thân rộng, kết nối các đường bay quốc tế trọng điểm đến Phú Quốc

Cùng với sân bay, trung tâm hội nghị và hạ tầng giao thông đang được đầu tư, đây là những bước chuẩn bị đồng bộ để đảo Ngọc không chỉ đáp ứng yêu cầu của APEC 2027, mà còn từng bước trở thành điểm đến mới của thế giới dành cho khách nghỉ dưỡng cao cấp và MICE.



