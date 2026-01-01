Sun Group chính thức tiếp nhận Cảng Phú Quốc

Tại lễ công bố, đại diện Công ty CP Cảng hàng không Mặt trời (SAC - đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group) đã chính thức đón nhận Giấy phép kinh doanh Cảng hàng không từ Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Thiếu tướng Lê Hồng Thái - Phó cục trưởng, Cục quản lý xuất nhập cảnh và ông Đào Xuân Hoạch - Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cũng đã trao Quyết định phê duyệt Chương trình an ninh hàng không cùng Giấy chứng nhận khai thác Cảng hàng không. Việc hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết là cơ sở để SAC chính thức vận hành Cảng Phú Quốc theo mô hình quản trị mới ngay từ ngày đầu năm 2026.

Nghi thức Công bố tiếp nhận và vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Khai thác ổn định, tinh chỉnh dịch vụ theo điều kiện hiện hữu

Tiếp nhận bàn giao trong bối cảnh Phú Quốc đang trong mùa cao điểm du lịch, SAC xác định ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện tại là bảo đảm hoạt động khai thác hàng không an toàn, ổn định, thông suốt, đồng thời từng bước tinh chỉnh và nâng cấp các điểm chạm dịch vụ.

Trong giai đoạn này, đơn vị vận hành tập trung rà soát, chuẩn hóa các quy trình khai thác hiện hữu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng tiện ích thiết thực.

Cụ thể, ngay từ 1.1, Cảng HKQT Phú Quốc chính thức triển khai thu phí không dừng ePass (hợp tác cùng Viettel). Giải pháp công nghệ này giúp giải quyết bài toán ùn tắc cục bộ, rút ngắn thời gian di chuyển và mang lại sự thuận tiện cho hành khách ngay từ khâu tiếp cận sân bay; góp phần cải thiện quản lý giao thông, thúc đẩy văn minh đô thị.

Dịch vụ Wi-Fi miễn phí lần đầu tiên được cung cấp trên toàn bộ khu vực nhà ga, giúp hành khách, đặc biệt là khách du lịch quốc tế, dễ dàng kết nối Internet, tra cứu thông tin điểm đến, dịch vụ du lịch và thực hiện các thủ tục nhập cảnh điện tử (e-Visa). Đồng thời, hệ thống ăng ten tăng cường tín hiệu 4G/5G tại sân bay cũng được triển khai mới, nâng cao khả năng kết nối liền mạch và ổn định trong suốt hành trình.

Bên cạnh đó, hệ thống màn hình hiển thị thông tin chuyến bay (FIDS) được bổ sung kịp thời cả về số lượng và tối ưu giao diện, hiển thị rõ ràng, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết, giúp hành khách chủ động hơn trong quá trình di chuyển và làm thủ tục tại sân bay.

Song song, SAC tập trung kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực hiện hữu. Mục tiêu là vừa đảm bảo sự am hiểu quy trình của đội ngũ nhân viên lâu năm, vừa thổi luồng gió mới về văn hóa dịch vụ, giúp mỗi nhân viên trở thành một đại sứ thân thiện, mang lại trải nghiệm cảm xúc và ấm áp cho du khách.

Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng đọc quyết định trao Giấy phép kinh doanh Cảng hàng không cho SAC

Từ "nơi phải đến" thành "nơi muốn đến"

Theo đại diện Sun Group, trong chiến lược dài hạn, Sun Group không chỉ xem sân bay là trạm trung chuyển đơn thuần. Kế thừa tư duy kiến tạo điểm đến, lãnh đạo tập đoàn này từng chia sẻ khát vọng xây dựng Cảng HKQT Phú Quốc "từ một nơi khách hàng phải đến (vì nhu cầu đi lại) trở thành một nơi khách hàng muốn đến (để tận hưởng trải nghiệm)".

Định hướng này có nét tương đồng với tư duy của các sân bay hàng đầu thế giới như Changi (Singapore), nơi sân bay đã là một điểm đến hấp dẫn. Tại Phú Quốc, tầm nhìn này sẽ từng bước được hiện thực hóa khi các hạng mục hạ tầng quy mô lớn hoàn thiện.

Theo Quyết định của UBND tỉnh An Giang về việc giao đất triển khai Dự án đầu tư mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc (quy mô hơn 800 ha, tiêu chuẩn 4E ICAO), Sun Group đang khẩn trương thi công các hạng mục trọng điểm nhằm phục vụ APEC 2027. Dự án bao gồm: Đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, cùng việc mở rộng sân đỗ và hạ tầng phụ trợ.

Khi các công trình thuộc giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2027, công suất sân bay sẽ được nâng lên 20 triệu hành khách/năm. Lúc này, Cảng HKQT Phú Quốc sẽ sở hữu đầy đủ không gian và tiện ích để tích hợp các trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, văn hóa và giải trí cao cấp, thực sự trở thành một "Destination Airport" (sân bay điểm đến) đúng nghĩa.

Phối cảnh sân bay Phú Quốc sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng

Với lộ trình phát triển được phân kỳ rõ ràng, giai đoạn vận hành ổn định và nâng cấp trong ngắn hạn, gắn với giai đoạn đầu tư mở rộng trong dài hạn, sự tham gia của Sun Group hứa hẹn sẽ đưa Cảng HKQT Phú Quốc trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong hệ sinh thái du lịch - dịch vụ đẳng cấp, tương xứng với tiềm năng của Đảo Ngọc.

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới, Phú Quốc đã cho thấy sức sống mạnh mẽ của điểm đến với hệ sinh thái du lịch - dịch vụ đẳng cấp. Đêm 31.12.2025, sự kiện Spectacular Countdown 2026 tại Thị trấn Hoàng Hôn đã trở thành tâm điểm lễ hội của cả nước, với hơn 50 show diễn, quy tụ 200 nghệ sĩ quốc tế và ba màn pháo hoa trong một đêm, thu hút lượng khách kỷ lục.

Theo dự báo, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, tổng số chuyến bay đến Cảng Phú Quốc đạt 288 chuyến, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, số chuyến bay quốc tế đạt 147 chuyến, tăng 23%. Thị trấn Hoàng Hôn cũng ghi nhận những con số kỷ lục mới, khi trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lượng khách đến các điểm vui chơi giải trí tăng 76% so với cùng kỳ. Những hình ảnh đông đảo du khách hân hoan đón chào năm mới hứa hẹn một năm tiếp tục bùng nổ của đảo Ngọc.