Du lịch Tin tức - Sự kiện

Sun Group mở đặc quyền 'all-in-one' chưa từng có cho khách hàng thân thiết

Hà Khanh
14/05/2026 13:43 GMT+7

Từ 13.6, Sun Group sẽ chính thức ra mắt chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature (Loyalty Program), mở ra những đặc quyền tất cả trong một “all-in-one” đầu tiên tại Việt Nam.

Sun Signature được phát triển là một nền tảng hội viên duy nhất liên kết toàn bộ sản phẩm, dịch vụ hệ sinh thái Sun Group. 

Theo đó, chỉ với một tài khoản, khách hàng có thể tích lũy điểm thưởng, tận hưởng đặc quyền và kết nối trải nghiệm từ trên các chuyến bay cùng Sun PhuQuoc Airways, tới nghỉ dưỡng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp, hay trải nghiệm chơi golf, vui chơi giải trí, ẩm thực tại các Sun World khắp cả nước và chăm sóc sức khỏe tại các Bệnh viện Mặt trời trong hệ thống y tế 5 sao Sun Healthcare của tập đoàn.

Giao diện website chính thức của chương trình Sun Signature

Website chính thức của chương trình Sun Signature được ra mắt vào 13.5, đánh dấu điểm chạm đầu tiên để khách hàng có cơ hội tìm hiểu thông tin về chương trình và chuẩn bị cho hành trình trải nghiệm hệ sinh thái trước khi “mở cổng” đăng ký chính thức vào 13.6 tới.

Chương trình được thiết kế với 5 phân hạng gồm Member, Silver, Gold, Platinum và Infinity. Khách hàng sẽ được nâng hạng khi đạt các mốc tích lũy của từng phân hạng thẻ và tận hưởng những đặc quyền riêng biệt. 

Càng gắn bó lâu dài với hệ sinh thái Sun Group, khách hàng càng được mở rộng những quyền lợi riêng biệt, từ ưu tiên check-in, phòng chờ cao cấp Sun Executive Lounge, hành lý ưu tiên khi bay cùng Sun PhuQuoc Airways đến các ưu đãi nâng hạng phòng, check-in sớm, check-out muộn tại hệ thống các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp trong hệ sinh thái như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, New World Phu Quoc Resort, La Festa Phu Quoc, Serena Resort Kim Bôi hay JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay.

Chương trình còn mang đến nhiều quyền lợi vui chơi giải trí đáng chú ý như ưu đãi vé vào cửa, ẩm thực, show diễn và đặc biệt là Wow Pass - quyền ưu tiên giúp hạn chế thời gian chờ đợi tại các tổ hợp Sun World. Một số hạng thẻ cao cấp còn được hưởng ưu đãi lên tới 50% cho Wow Pass và hàng loạt trải nghiệm riêng biệt khác.

Sun Signature là chính sách khách hàng thân thiết tích hợp đầu tiên và duy nhất của Sun Group, khẳng định nỗ lực nâng chuẩn trải nghiệm và gia tăng giá trị dài hạn cho khách hàng thông qua một hệ sinh thái đặc quyền được kết nối xuyên suốt

Đặc biệt, với sự kết hợp của đối tác chiến lược - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), chiếc thẻ “quyền năng” Sun Signature tiên phong mang đến trải nghiệm tài chính chất lượng, đẳng cấp, khác biệt chưa từng có trên thị trường. 

Theo đó, thẻ Sun Signature được phát triển để đồng thời là một chiếc thẻ tín dụng NCB. Khách hàng sở hữu thẻ Sun Signature có thể chi tiêu bằng thẻ với hạn mức và các chính sách tương ứng với từng hạng thẻ. Đồng thời, được tặng điểm theo chương trình ưu đãi riêng của NCB để sử dụng đặc quyền và kết nối trải nghiệm theo chương trình chung của thẻ. 

Cùng với các quyền lợi từ hệ sinh thái Sun Group, chủ thẻ Sun Signature được tận hưởng những đặc quyền riêng vô cùng cạnh tranh và hấp dẫn tại NCB: phí chuyển đổi ngoại tệ thấp hàng đầu thị trường, trả góp tới 0% khi mua vé Sun PhuQuoc Airways, chương trình hoàn tiền giá trị và trải nghiệm nhiều tiện ích, ưu đãi vượt trội.

Sun Signature được kỳ vọng sẽ mở ra một chuẩn mực hội viên mới tại Việt Nam nơi mỗi chuyến bay, kỳ nghỉ hay hoạt động giải trí không còn là những dịch vụ riêng lẻ mà trở thành các “điểm chạm” kết nối trong cùng một hành trình toàn diện hơn

Khách hàng Sun Signature có thể tích lũy hai loại điểm gồm điểm xét hạng và điểm thưởng. Trong đó, điểm xét hạng được sử dụng để phân hạng hội viên, còn điểm thưởng có thể quy đổi thành các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi trong hệ sinh thái Sun Group. 

Hiện tại, việc tích lũy điểm trong chương trình đang được áp dụng đầu tiên đối với các chuyến bay do Sun PhuQuoc Airways trực tiếp khai thác, với cơ chế ghi nhận theo từng chặng bay và hạng vé. Các trải nghiệm khác trong hệ sinh thái có thể được áp dụng quyền lợi đổi thưởng theo từng thời kỳ và thông báo tới hội viên tham gia.


Sun Group làm cáp treo lên 'núi Đại tướng' ở Điện Biên Phủ

Chiều 10.5, tại xã Mường Phăng, UBND tỉnh Điện Biên cùng Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời đánh dấu bước ngoặt mang tính chiến lược của trung tâm du lịch Tây Bắc: Từ vùng đất lưu giữ ký ức anh hùng trở thành “không gian trải nghiệm lịch sử sống động”.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
