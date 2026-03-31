Sun Life cam kết lâu dài vì sức khỏe thế hệ trẻ

Sun Life Việt Nam chính thức công bố chương trình Hoops + Health năm 2026 - một dự án cộng đồng quy mô khu vực châu Á do Sun Life và tổ chức Beyond Sport đồng sáng lập - khẳng định cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy lối sống năng động và xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững cho thanh thiếu niên châu Á thông qua bộ môn bóng rổ.

Sau hai năm triển khai và ghi nhận những tác động tích cực tại Việt Nam, chương trình năm 2026 sẽ được mở rộng về quy mô, tăng cường hoạt động tại trường học, tổ chức các giải đấu cộng đồng và tiếp tục nâng cấp không gian thể thao, dự kiến tiếp cận hơn 3.000 trẻ em tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Ra đời từ năm 2023, Hoops + Health được xây dựng nhằm ứng phó với tình trạng suy giảm vận động thể chất và lối sống ít vận động ngày càng gia tăng trong giới trẻ châu Á. Theo báo cáo năm 2022 của Active Healthy Kids Global Alliance, chưa đến 20% trẻ em từ 6-17 tuổi tại nhiều quốc gia châu Á đạt mức khuyến nghị 60 phút vận động thể chất cường độ vừa đến cao mỗi ngày. Việt Nam được xếp hạng "F" về mức độ vận động thể chất tổng thể, cho thấy sự cần thiết của những hành động đồng bộ và lâu dài.





Tại Việt Nam, Sun Life tiếp tục hợp tác cùng Saigon Heat để mở rộng các hoạt động bóng rổ trong trường học và cộng đồng. Năm 2026, Hoops + Health sẽ tập trung triển khai bốn nhóm hoạt động trọng tâm gồm: Trao tặng thiết bị bóng rổ cho các trường đại học; Chương trình đào tạo bóng rổ học đường; Giải đấu cộng đồng 3x3; Duy trì và phát triển Không gian thể thao Sun Life; Trao quyền cho thế hệ trẻ thông qua thể thao

Bà Lay Hoon Tan, Tổng giám đốc của Sun Life Việt Nam, chia sẻ: "Thông qua Hoops + Health, Sun Life Việt Nam tự hào đồng hành cùng nhà trường, gia đình và các đối tác cộng đồng trong hành trình truyền cảm hứng để thế hệ trẻ sống khỏe mạnh và năng động hơn. Bóng rổ không chỉ là một môn thể thao, mà còn là nền tảng giúp các em xây dựng sự tự tin, tinh thần bền bỉ và khả năng làm việc nhóm. Bước sang năm 2026, chúng tôi tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần cho thanh thiếu niên Việt Nam".

Bằng cách kết hợp đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo kỹ năng và tổ chức các sự kiện gắn kết cộng đồng, Hoops + Health không chỉ góp phần gia tăng mức độ vận động thể chất mà còn thúc đẩy sự kết nối xã hội và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn.

