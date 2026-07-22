Sun PhuQuoc Airways vượt qua những giới hạn, chinh phục bầu trời thế giới

"Ngựa ô" đang tăng tốc

Chính thức ra mắt thị trường vào tháng 10.2025 và cất cánh thương mại từ tháng 11.2025, Sun PhuQuoc Airways của tập đoàn Sun Group gia nhập ngành hàng không Việt Nam ở thời điểm ngành ghi nhận sự phục hồi bùng nổ nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức về chi phí, đội tàu, nguồn nhân lực, năng lực hạ tầng và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên chỉ sau gần 1 năm khai thác, "tân binh" này đã cho thấy "sức mạnh đáng gờm".

Nhận diện tàu bay mới của Sun PhuQuoc Airways

Từ mốc đón tàu bay đầu tiên vào tháng 8.2025, hãng sẽ nâng tổng quy mô lên 32 tàu đến hết năm nay. Sun PhuQuoc Airways cũng sớm nâng cao năng lực vận chuyển xuyên lục địa với kế hoạch khai thác tàu bay thân rộng Airbus A330 vào tháng 9.2026 cùng hợp đồng tỷ đô 40 chiếc Boeing dự kiến bàn giao từ năm 2031.

Trên hành trình vươn ra khu vực và thế giới, mới đây, hãng đã ra mắt bộ nhận diện mới với ba ký tự "SPA" trên thân tàu, biểu trưng cho nguồn năng lượng không ngừng chuyển động, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn xa. Nhận diện này sẽ trở thành quy chuẩn thiết kế chính thức cho toàn bộ các tàu bay Sun PhuQuoc Airways.

Sun PhuQuoc Airways liên tiếp mở rộng mạng bay quốc tế kết nối Phú Quốc

Việc liên tục bổ sung tàu bay trong thời gian ngắn cho thấy năng lực triển khai và cam kết đầu tư dài hạn của Sun PhuQuoc Airways trong việc nâng cao năng lực vận chuyển, mở rộng kết nối ra thế giới. Với một hãng hàng không mới, tốc độ này đòi hỏi không chỉ tiềm lực tài chính, mà còn là khả năng tổ chức vận hành, chuẩn bị nhân sự, kỹ thuật và hệ thống dịch vụ đủ sức theo kịp quy mô tăng trưởng.

Đi kèm với sự mở rộng đội bay là mạng bay được phát triển với tốc độ đáng chú ý. Từ tâm điểm Phú Quốc, Sun PhuQuoc Airways đã mở rộng các "nan bay" kết nối đảo Ngọc với những trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng đồng thời đưa Phú Quốc vươn ra các thị trường quốc tế trọng điểm Châu Á là Đài Loan & Hong Kong (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Singapore, Bangkok (Thái Lan) và Thành Đô (Trung Quốc). Hãng cũng đồng thời xúc tiến kế hoạch mở rộng mạng bay tới Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga và Kazakhstan.

Ngày hội tuyển dụng 1.000 tiếp viên của Sun PhuQuoc Airways

Để phục vụ tham vọng đó, Sun PhuQuoc Airways đang chuẩn bị lực lượng nhân sự ở quy mô lớn. Với niềm tin rằng chất lượng dịch vụ sau cùng luôn bắt đầu từ con người, hãng đang triển khai kế hoạch tuyển dụng 1.000 tiếp viên nhằm phục vụ chiến lược mở rộng.

Đáng chú ý, chương trình tuyển dụng mở rộng cơ hội cho ứng viên toàn cầu. Đây là bước chuẩn bị cần thiết khi Sun PhuQuoc Airways tiến ra nhiều thị trường quốc tế hơn, nơi đội ngũ tiếp viên không chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và quy trình khai thác, mà còn phải có khả năng giao tiếp đa văn hóa, thấu hiểu nhiều nhóm khách và truyền tải tích cực hình ảnh một hãng bay Việt hiện đại, chuyên nghiệp, giàu tinh thần hiếu khách.

Hành trình bay nghỉ dưỡng hướng đến tiêu chuẩn 5 sao quốc tế

Chất lượng dịch vụ cũng được hãng xây dựng như một nền tảng cạnh tranh dài hạn. Định vị "hàng không nghỉ dưỡng" được cụ thể hóa với mô hình check-in chuyến bay ngay từ khách sạn (hotel check-in), phòng chờ cao cấp Sun Executive Lounge thiết kế như khu nghỉ dưỡng với ẩm thực Việt được nghệ nhân giám tuyển và quy tụ những thương hiệu ẩm thực quốc tế, nội thất chuẩn hóa "nét thanh lịch Đông Dương" với mùi hương La Festa đặc trưng, ghế ngồi rộng rãi sử dụng chất liệu cao cấp, suất ăn nóng phục vụ theo phong cách như trong các nhà hàng sang trọng, hệ thống giải trí không dây cùng văn hóa phục vụ tận tâm "SPArkle".

Dự kiến đến cuối năm 2026, các tàu bay thân hẹp của hãng sẽ hoàn tất nâng cấp khoang Thương gia đồng bộ cùng đội tàu Airbus A330, hướng tới mang đến trải nghiệm nhất quán theo tiêu chuẩn hãng hàng không 5 sao quốc tế trên mọi hành trình.

Hàng không mở đường cho điểm đến

Sự tăng tốc của Sun PhuQuoc Airways đang dần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Phú Quốc thành trung tâm kết nối mới của khu vực, nơi dòng khách lớn đổ về từ khắp nơi trên thế giới sẽ tạo sức bật cho cả điểm đến. Khác biệt của Sun PhuQuoc Airways nằm ở việc là "mắt xích" trong hệ sinh thái của Sun Group. Hàng không mở đường cho dòng khách đến điểm đến; hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí tiếp tục giữ chân, gia tăng trải nghiệm và kéo dài giá trị sau mỗi chuyến bay.

Hướng đi này xuất phát từ chính dư địa phát triển của Phú Quốc. Giai đoạn 2015 - 2025, sản lượng hành khách qua mạng bay kết nối Phú Quốc tăng từ 1,41 triệu lượt lên 5,81 triệu lượt, tương đương mức tăng hơn 300% trong một thập kỷ. Đặt trong tương quan khu vực, quy mô này vẫn mới bằng khoảng 36% Phuket và 29% Bali, cho thấy dư địa tăng trưởng của đảo Ngọc còn rất lớn.

Khách quốc tế tại Bãi Kem, Phú Quốc

Chính trong dư địa đó, mô hình mà Sun PhuQuoc Airways đang theo đuổi gần hơn với "Destination Hub" - trung tâm kết nối được dẫn dắt bởi sức hút của điểm đến. Phú Quốc sẽ là lý do để hành khách lựa chọn dừng lại, lưu trú, trải nghiệm và chi tiêu.

Vì vậy, mỗi đường bay mới của Sun PhuQuoc Airways sẽ là một hành lang thị trường mới, đưa Phú Quốc đến gần hơn với các dòng khách quốc tế, đồng thời mở thêm cơ hội cho thương mại, đầu tư và giao lưu kinh tế. Trong bối cảnh Hội nghị APEC 2027 đang tạo cú hích lớn cho hạ tầng và kết nối quốc tế của đảo Ngọc, vai trò của một hãng hàng không lấy Phú Quốc làm trung tâm càng trở nên rõ nét hơn.

Từ Phú Quốc, Sun PhuQuoc Airways đang bắt đầu một hành trình lớn hơn việc gia nhập thị trường hàng không. Đó là hành trình dùng hàng không để mở đường cho điểm đến, và cũng dùng chính điểm đến để nuôi dưỡng mạng bay. Với đội tàu bay trẻ, mạng bay rộng, lực lượng nhân sự được chuẩn bị bài bản và những trải nghiệm bay giàu bản sắc, hãng bay trẻ nhất Việt Nam đang có những bước đi vững chắc cho tham vọng "sải cánh" bầu trời quốc tế.