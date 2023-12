SunGroup đưa kiệt tác khách sạn đầu tiên mang thương hiệu Curio Collection by Hilton đến Phú Quốc

Khách sạn có tầm nhìn tuyệt đẹp ra biểu tượng mới Cầu Hôn

Mang biểu tượng về một phong cách sống tràn đầy cảm hứng đến từ nước Ý, La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton là kiệt tác nghỉ dưỡng mới nhất của Tập đoàn Sun Group. Khách sạn nằm tại trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town, phía nam đảo Ngọc, sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra công trình biểu tượng mới Cầu Hôn, thu trọn hoàng hôn thơ mộng và đại dương xanh thẳm trong tầm mắt.

La Festa Phu Quoc đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu phân khúc cao cấp Curio Collection by Hilton của Tập đoàn Hilton - thương hiệu khách sạn giá trị nhất thế giới 2023 - có mặt tại Việt Nam. Công trình không chỉ giúp khai mở các tầng trải nghiệm độc đáo của xúc cảm và tính duy mỹ trong mọi điểm chạm tới những thượng khách, với nét đẹp đặc trưng của thị trấn ven biển Amalfi. mà còn hứa hẹn mở ra một cuộc viễn du đầy mộng mơ cho những ai đang mang giấc mơ mang tên… Địa Trung Hải.

Được ra mắt vào năm 2014, Curio Collection by Hilton là thương hiệu “bộ sưu tập” đầu tiên của Hilton với hàng trăm khách sạn sang trọng trải khắp thế giới. Mỗi khách sạn nằm trong Curio Collection by Hilton đều được kể một câu chuyện riêng biệt và có kiến trúc độc đáo khác nhau, đặc biệt luôn gắn liền với những trải nghiệm đậm chất địa phương cùng với dịch vụ đẳng cấp chuẩn quốc tế.

Đến với Phú Quốc, Curio Collection by Hilton đã cùng Sun Group kiến tạo một La Festa Phu Quoc đẹp mê hoặc, qua câu chuyện hồi ức về mối tình đẹp như mơ bên bờ biển Địa Trung Hải. Đó là câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn của cặp đôi nghệ sĩ, khi họ đã có nhiều kỷ niệm và khoảnh khắc khó quên tại các thị trấn bên bờ biển Amalfi nước Ý. Bởi vậy, khách sạn không chỉ là một kiệt tác về nghệ thuật và kiến trúc xa hoa, có phần phóng khoáng tự do đặc trưng của Địa Trung Hải, mà còn mang màu sắc đậm nét của một tình yêu đẹp đẽ, nên thơ.

Hơi thở Địa Trung Hải đậm nét

Hơi thở Địa Trung Hải là điểm nhấn ấn tượng cho toàn bộ thiết kế của khách sạn. Ngay khi bước vào không gian của La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, mỗi vị khách có thể cảm nhận được sự tự do và phóng khoáng bởi yếu tố thiên nhiên được đặc biệt lồng ghép một cách tài tình, khéo léo trong từng chi tiết thiết kế và nội thất. Những gam màu và chất liệu đặc trưng của các thị trấn bên bờ biển Amalfi, như gam trắng nổi bật, mái vòm làm từ đất nung với các màu hồng, xanh lam, xanh lục và những khảm gạch mosaic được đặc biệt sử dụng để gây ấn tượng ngay từ sảnh vào. Với tinh thần tôn vinh văn hóa bản địa của thương hiệu Curio Collection by Hilton, các nhà thiết kế đã khéo léo lồng ghép các yếu tố văn hóa Việt Nam như chiếc ly gốm sứ hay túi cói do chính những nghệ nhân Việt làm ra, giúp nổi bật màu sắc riêng có của địa phương, trong thiết kế tổng thể và các gian phòng của khách sạn.

197 phòng mang vẻ đẹp các thị trấn dọc bờ biển Amalfi

La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton bao gồm 197 phòng với 13 hạng phòng khác nhau, có kích thước từ 30 m2 - 143 m2. Mỗi căn phòng tái hiện vẻ đẹp sống động của những thị trấn khác nhau nằm dọc bờ biển Amalfi quyến rũ của nước Ý. Hơi thở của văn hóa và nghệ thuật được tiếp cận từ nội thất tinh chọn, phối cùng bảng màu xanh, trắng, nâu đặc trưng trong sự sắp đặt có chủ đích nhằm tạo nên ấn tượng thị giác mạnh mẽ.



Trong các hạng phòng, Balcone Room hứa hẹn được đặc biệt yêu thích bởi sở hữu tầm “view triệu đô” khi từ cửa sổ ban công, phóng thẳng tầm mắt là khách nghỉ đã thu trọn một khung cảnh biển xanh biếc thơ mộng, với hướng nhìn chính diện ra biểu tượng Cầu Hôn và quần thể sân khấu độc đáo bên bờ biển của show công nghệ đa phương tiện hàng đầu thế giới Kiss Of The Sea- Nụ hôn của biển cả.

Khách sạn trang bị đầy đủ tiện ích đẳng cấp

Trong mỗi hạng phòng, Curio Collection by Hilton trang bị đầy đủ các tiện ích đẳng cấp, và đặc biệt gây ấn tượng bởi sự quan tâm một cách tinh tế đến những vị khách của mình, khi trang bị cả những chiếc nón cói, túi cói thủ công của những nghệ nhân Việt để khách có thể làm phụ kiện cho chuyến nghỉ dưỡng biển, hay dòng sữa tắm cao cấp Capri thuộc thương hiệu quốc tế 19-69, lấy cảm hứng từ Villa Malaparte (Ý) và bộ phim kinh điển Le Mépris (1963)...



Riêng hạng phòng Capri Terrace và Capri Terrace Suite được trang bị thêm bể sục ngoài trời, để những vị khách vừa tận hưởng cảm giác thư thái trong làn nước, nhâm nhi ly cocktail, lại vừa phóng tầm mắt ra khung cảnh biển diễm lệ.

Nhà hàng The Merchant

Hơi thở Địa Trung Hải không chỉ truyền tải qua không gian thiết kế, mà tại La Festa Phu Quoc phong cách Ý này còn được xem là tôn chỉ trong cả ẩm thực tại 4 nhà hàng The Merchant, Mare, La Capri Beach Club và iL Salone. Khách sạn ưu tiên việc giữ được hương vị mộc mạc, nguyên bản của nguyên liệu từ ẩm thực Ý, nhưng đồng thời vẫn phác họa được sự đa dạng của ẩm thực quốc tế, để mang đến nhiều lựa chọn cho du khách.



Sự tinh tế và kỳ công trong trải nghiệm ẩm thực của La Festa Phu Quoc thể hiện từ những điều nhỏ nhất, như vị chanh trứ danh từ nước Ý trong ly kem sorbet tươi mát mang vị ngọt và hương thơm dịu đặc trưng kết tinh từ nắng trời và gió biển; hay pizza nướng bằng lò củi và thêm quả olive để tạo được hương vị chân thực nhất của ẩm thực Ý…

Hướng đến những trải nghiệm trọn vẹn cho một kỳ nghỉ đáng nhớ, khách sạn cung cấp đầy đủ các hoạt động thư giãn tại Eforea spa; Eforea Health Club, hồ bơi vô cực với tầm nhìn ra Cầu Hôn tuyệt đẹp hay Kids’ Club.

Du ngoạn cáp treo tới Sun World Hon Thom SG

Không đơn thuần là một khách sạn, nơi để mọi người đến nghỉ dưỡng, La Festa Phu Quoc còn mang tinh thần tự do, để những vị khách đến có thể khám phá chính bản thân mình với những hoạt động thú vị khác tại Thị trấn Hoàng Hôn- Sunset Town.

Trong những ngày lưu trú tại đây, du khách không thể bỏ lỡ những trải nghiệm chỉ “cách vài bước chân” như thưởng thức show công nghệ đa phương tiện Kiss Of The Sea- Nụ Hôn Của Biển Cả; vui chơi thả ga tại Vuifest Bazaar - Chợ đêm sáng tạo Vui Phết, với các quầy hàng ẩm thực vùng miền, các sản phẩm thời trang, quà tặng mang tính sáng tạo hay thủ công mỹ nghệ cùng các show diễn nhạc kịch và hoạt náo hàng đêm; du ngoạn cáp treo và thỏa sức thư giãn với những làn trượt và trải nghiệm đầy thử thách ở Sun World Hon Thom, hay lưu giữ những khoảnh khắc hoàng hôn ấn tượng với Cầu Hôn.

Trước thềm khai trương, ông Lucky Ou, Tổng quản lý khách sạn La Festa Phu Quoc hào hứng chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khách hàng một địa điểm trải nghiệm trọn vẹn, từ kiến trúc độc đáo, ẩm thực được tinh chọn cho đến mùi hương thư giãn. Tất cả sẽ được kết hợp để tạo nên một kỳ nghỉ trọn vẹn và đáng nhớ”.

Chắc chắn, với những du khách chọn Phú Quốc là điểm đến cho mùa cuối năm cũng như dịp Tết truyền thống Việt Nam đang tới gần, La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton là một lựa chọn nghỉ dưỡng vô cùng đáng thử.