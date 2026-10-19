SUNHOUSE - Thương hiệu Việt hai năm liên tiếp thắng giải Doanh nghiệp xuất sắc châu Á

Tiên phong khẳng định vị thế của gia dụng Việt trên bản đồ khu vực

Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) được xem là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu tại khu vực. Năm 2026, APEA lựa chọn chủ đề "Forging Legacy - Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, Khơi nguồn tương lai", nhằm tôn vinh những doanh nghiệp không chỉ có khả năng duy trì tăng trưởng ổn định mà còn không ngừng đổi mới để thích ứng với những biến động và tạo ra dấu ấn rõ rệt trong khu vực.

Lễ trao giải APEA 2026 diễn ra ngày 15.10.2026 tại TP.HCM, quy tụ các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo được vinh danh ở nhiều hạng mục. Năm nay, SUNHOUSE được xướng tên ở hạng mục Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Corporate Excellence Award), trở thành thương hiệu gia dụng Việt Nam duy nhất được vinh danh tại hạng mục này trong hai năm liên tiếp. Giải thưởng này đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của doanh nghiệp trong hành trình xây dựng thương hiệu gia dụng Việt có năng lực sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Đại diện SUNHOUSE nhận cúp Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại lễ trao giải APEA 2026

Cũng trong tháng 10.2026, SUNHOUSE ghi dấu ấn mạnh mẽ khi là doanh nghiệp duy nhất trong ngành hàng gia dụng được trao chứng nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam cho hai dòng sản phẩm là chảo chống dính và nồi inox. Đây là năm thứ 10 liên tiếp doanh nghiệp duy trì thành tích này.

SUNHOUSE là thương hiệu gia dụng duy nhất 10 năm liên tiếp duy trì danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Việc liên tục được công nhận ở cả trong nước và quốc tế cho thấy SUNHOUSE đang không ngừng khẳng định vị thế "Thương hiệu Quốc gia - Chuẩn quốc tế". Đây cũng chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần tiên phong nâng cao vị thế của gia dụng Việt và năng lực sản xuất Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hệ sinh thái sản xuất và khả năng làm chủ công nghệ lõi: Bệ phóng nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

Từ một thương hiệu gia dụng quen thuộc với người Việt, đến nay, sản phẩm của SUNHOUSE đã hiện diện tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường khó tính hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản, Canada, và Hàn Quốc. Mỗi thị trường có đặc điểm tiêu dùng, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn tiếp cận riêng, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động nghiên cứu và nâng cao năng lực đáp ứng.

Trải qua gần ba thập kỷ hình thành và phát triển, SUNHOUSE đã xây dựng hệ thống 15 nhà máy công nghệ cao trên tổng diện tích hơn 200.000 m², với năng lực sản xuất hơn 80 triệu sản phẩm mỗi năm. Quy mô này chính là nền tảng cho doanh nghiệp nâng cao năng suất, tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu chinh phục thị trường toàn cầu bằng sản phẩm mang hàm lượng công nghệ cao, được sản xuất bởi bàn tay và trí tuệ Việt.

Đội ngũ nhân sự chuyên môn cao tại SUNHOUSE

Các dây chuyền sản xuất của nhà máy SUNHOUSE được trang bị công nghệ hiện đại như robot hàn tự động, máy cắt laser, hệ thống sơn tĩnh điện và máy dập khuôn tốc độ cao. Doanh nghiệp này còn ứng dụng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đạt các tiêu chuẩn quốc tế như BSCI, RoHS, ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015... Khi được tổ chức đồng bộ, các công nghệ này giúp tối ưu quy trình, tăng tính ổn định giữa các lô sản xuất và tạo điều kiện để doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hệ thống robot tự động tiên tiến trong dây chuyền nhà máy SUNHOUSE

Một dấu mốc đáng chú ý là dự án Nhà máy Robot tự hành và thiết bị AI tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, được SUNHOUSE khởi công với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỉ đồng. Dự án có quy mô xây dựng hơn 130.000 m² sàn, được định hướng phát triển theo các phân khu chuyên biệt về nghiên cứu, phát triển, sản xuất mô-đun điện tử, thiết bị công nghệ cao và robot tự hành.

Nhà máy Robot tự hành và thiết bị AI của SUNHOUSE (Hình ảnh thiết kế dự kiến)

Hướng đi này cho thấy tầm nhìn dài hạn của SUNHOUSE trong việc chuyển mình từ thương hiệu gia dụng Việt Nam thành tập đoàn công nghệ và sản xuất thông minh có tiêu chuẩn quốc tế. Dự án cũng thể hiện tham vọng của doanh nghiệp trong việc đưa công nghệ hiện đại vốn được coi là cao cấp đến với đại đa số người tiêu dùng Việt Nam và toàn cầu.

Danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA tiếp tục củng cố vị thế của SUNHOUSE như một đại diện tiên phong của ngành gia dụng Việt Nam, với nền tảng sản xuất, công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc tế. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, hành trình của SUNHOUSE cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các Thương hiệu quốc gia trong việc dẫn dắt ngành, nâng chuẩn doanh nghiệp Việt và mở rộng dấu ấn trên thị trường toàn cầu.