SUNHOUSE tiên phong công nghệ vì cuộc sống tiện dụng và tốt cho sức khỏe

Tiên phong công nghệ - dẫn dắt xu hướng sống khỏe hiện đại

Khi mức sống ngày càng nâng cao, tiêu chí lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng cũng thay đổi mạnh mẽ. Bên cạnh yếu tố tiện dụng, sức khỏe và sự an toàn cũng là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định mua sắm. Theo báo cáo của NielsenIQ 2025, 74% người tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm công nghệ tích hợp yếu tố sống lành mạnh, trong đó 44% lựa chọn sản phẩm có tính năng tốt cho sức khỏe. Nắm bắt xu hướng đó, SUNHOUSE xác định vai trò tiên phong trong việc đưa công nghệ vì sức khỏe vào từng sản phẩm gia dụng, không chỉ cải tiến tính năng mà còn chủ động nghiên cứu các giải pháp công nghệ giúp nâng cao chất lượng sống một cách bền vững.

Hệ thống robot tự động hóa – minh chứng cho bước tiến công nghệ trong các nhà máy Gia dụng SUNHOUSE ẢNH: SUNHOUSE

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc SUNHOUSE tiên phong ứng dụng công nghệ Plasma – vốn được sử dụng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ vào sản phẩm gia dụng. Đây là bước đi thể hiện năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ hiếm có của một thương hiệu Việt. Ở các dòng nồi chảo Titan Plasma mang thương hiệu SUNHOUSE, lớp phủ Titan được tạo ra ở nhiệt độ lên tới 16.000°C, bám chắc vào bề mặt, tạo độ cứng và khả năng chịu nhiệt vượt trội, lên tới 240 - 260°C. Kết hợp cùng lớp chống dính cao cấp từ ILAG (Thụy Sĩ), không chứa PFOA hay PFOS, sản phẩm vừa an toàn cho sức khỏe, vừa nâng cao hiệu quả nấu nướng, đồng thời có độ bền cao gấp ba lần.

Song song với yếu tố công nghệ, SUNHOUSE cũng tạo dấu ấn rõ nét ở tư duy thiết kế và khả năng thấu hiểu nhịp sống hiện đại. Các sản phẩm gia dụng, vì thế, mang ngôn ngữ thiết kế tối giản, tinh tế, hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng, phù hợp với không gian sống của các gia đình trẻ. Tiêu biểu như bộ nồi chảo chống dính Ultra Titanium nổi bật với gam màu đen chủ đạo kết hợp điểm nhấn vàng đồng, tạo nên vẻ sang trọng, hiện đại cho căn bếp. Trong khi đó, dòng chảo Nano Diamond Ceramic với sắc xanh thời thượng, lớp sơn chịu nhiệt chống bám bẩn, không chỉ bền đẹp theo thời gian mà còn góp phần tạo cảm hứng nấu nướng mỗi ngày. Chính sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ, thẩm mỹ và tính ứng dụng đã giúp sản phẩm SUNHOUSE trở thành lựa chọn hàng đầu của các gia đình hiện đại.

Bộ nồi chảo phủ sứ nano đáy từ Sunhouse Healthy ẢNH: SUNHOUSE

Năng lực sản xuất – Nền tảng đưa chuẩn sống khỏe vào từng sản phẩm gia dụng

Đằng sau những sản phẩm hướng vừa hướng đến triết lý sống khỏe, vừa tiện nghi, bền đẹp, chính là một hệ sinh thái sản xuất được đầu tư bài bản, nơi hoạt động R&D đóng vai trò nền tảng cho triết lý phát triển bền vững. Bởi với doanh nghiệp, sống khỏe không chỉ là lời cam kết, mà phải được thể hiện bằng những sản phẩm được tạo ra từ năng lực sản xuất thực chất, ổn định và bền vững.

Hệ thống máy dập công suất lớn tại nhà máy Gia dụng SUNHOUSE ẢNH: SUNHOUSE

Trải qua gần ba thập kỷ hình thành và phát triển, SUNHOUSE kiên định với chiến lược lấy nghiên cứu – phát triển làm trụ cột, coi năng lực sản xuất là "xương sống" để hiện thực hóa các giá trị hướng tới người tiêu dùng. Hiện nay, Tập đoàn sở hữu hệ thống 10 nhà máy hiện đại với tổng diện tích hơn 100.000 m², được đầu tư đồng bộ về công nghệ và quy trình.

Tại đây, các dây chuyền tự động hóa cao, robot công nghiệp, máy dập thủy lực, máy hàn cao tần và hệ thống cắt phôi công suất lớn được vận hành đồng bộ, tạo nền tảng cho việc sản xuất các sản phẩm đạt chuẩn tiêu chuẩn quốc tế. Chính môi trường sản xuất này cho phép SUNHOUSE làm chủ nhiều công nghệ tiên phong, như công nghệ chống dính Plasma hay công nghệ chống dính Nano Diamond, những công nghệ không chỉ nâng cao độ bền sản phẩm mà còn trực tiếp bảo vệ sức khỏe người sử dụng.

Hệ thống máy móc hiện đại tại nhà máy Gia dụng SUNHOUSE ẢNH: SUNHOUSE

Quan trọng hơn, toàn bộ năng lực sản xuất đó được định hướng phục vụ một triết lý xuyên suốt: SUNHOUSE mong muốn mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng cao, để mỗi gia đình đều có thể chăm sóc sức khỏe tốt hơn mỗi ngày".

Từ Việt Nam vươn đến toàn cầu: Bước tiến mới cho ngành gia dụng Việt

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi SUNHOUSE ghi nhận kỷ lục "Hệ thống nhà máy sản xuất gia dụng nhiều nhất Việt Nam", khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường gia dụng nội địa. Đây không chỉ là kết quả của quá trình đầu tư bài bản, mà là minh chứng cho triết lý mà doanh nghiệp theo đuổi: Lấy năng lực tự chủ sản xuất làm cốt lõi; khả năng tự nghiên cứu, phát triển các công nghệ tiên phong làm cột trụ chiến lược.

Dây chuyền đóng gói tại nhà máy Gia dụng Sunhouse ẢNH: SUNHOUSE

Trên nền tảng đó, SUNHOUSE tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất và chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Mỗi năm, tập đoàn xuất khẩu hơn 13 triệu sản phẩm tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, có những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản,Hàn Quốc… , minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh của thương hiệu gia dụng Việt.

Hướng tới tương lai, SUNHOUSE không chỉ tập trung mở rộng quy mô, mà còn kiên định xây dựng một hệ sinh thái gia dụng hiện đại, nơi công nghệ và chất lượng cùng giao thoa để tạo nên chuẩn mực sống mới. Với tầm nhìn dài hạn và tinh thần tiên phong, SUNHOUSE đang từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt thị trường, góp phần nâng cao chất lượng sống, đưa thương hiệu gia dụng Việt tỏa sáng trên bản đồ khu vực và toàn cầu.