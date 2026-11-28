Ngày 14.11.2026, tại Lễ vinh danh Thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Excellent Brand 2026), Trung tâm Ngoại ngữ Sunshine Edu được xướng tên ở hai hạng mục: Top 10 Excellent English Language Center và Golden Cup - Quality Product Services Asia Pacific.

Đại diện Sunshine Edu nhận cúp và chứng nhận tại Lễ vinh danh Thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Excellent Brand 2026)

Cú đúp danh hiệu đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của trung tâm, đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong chuẩn hóa chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp tiếp cận ngôn ngữ và đồng hành cùng hàng nghìn học viên tại địa phương suốt hơn hai thập kỷ.

Hai hạng mục được vinh danh cũng là dấu mốc để Sunshine Edu nhìn lại quá trình xây dựng thương hiệu. Sunshine Edu khởi đầu với những nhóm học chỉ từ 3 – 5 học viên, do cô Thái Ngọc Thanh trực tiếp giảng dạy. Từ nhu cầu học tập của học sinh địa phương, trung tâm từng bước mở rộng quy mô và phát triển các chương trình đào tạo ở nhiều cấp độ. Đến nay, Sunshine Edu đã mở rộng thành 3 cơ sở, với khoảng 3.000 lượt học viên mỗi tháng.

Học viên tham dự cuộc thi thuyết trình bằng tiếng Anh tại Sunshine Edu với các mô hình dự án về môi trường

Bên cạnh tiếng Anh nền tảng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, trung tâm triển khai các khóa giao tiếp chuyên sâu, luyện thi tốt nghiệp THPT, IELTS và tiếng Anh giao tiếp cho người trưởng thành. Trước khi xếp lớp, học viên được đánh giá năng lực và trao đổi về mục tiêu học tập với sự hỗ trợ từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm sở hữu chứng chỉ TESOL, CELTA, đồng hành qua quá trình giảng dạy và sửa bài cá nhân. Tiến độ học tập được ghi nhận định kỳ để phụ huynh nắm bắt và phối hợp hỗ trợ.

Tập thể giáo viên & học viên Sunshine Edu trong hoạt động tìm hiểu lịch sử văn hóa địa phương bằng tiếng Anh

Chia sẻ về hành trình phát triển, cô Thái Ngọc Thanh - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Sunshine Edu, cho biết: "Điều chúng tôi tâm đắc nhất sau hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp giảng dạy tiếng Anh tại địa phương là được đồng hành cùng nhiều thế hệ học viên, chứng kiến sự tiến bộ và trưởng thành của các em từ những ngày đầu bỡ ngỡ làm quen với từng mặt chữ tiếng Anh cho đến khi tự tin thuyết trình, chinh phục chứng chỉ quốc tế và bước ra thế giới".

Có thể thấy, "cú đúp" giải thưởng năm 2026 không chỉ là dấu mốc tiếp nối hành trình hơn 20 năm của trung tâm, mà là tiếp lửa cho động lực phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng.