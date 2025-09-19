Sunshine Group lần đầu livestream dự án bất động sản cao cấp tại TP.HCM vào ngày 19.9

Đó là bộ đôi căn hộ S3.27.06 và S3.29.06, cùng diện tích thông thủy 69,78m² có giá khởi điểm 4,7 tỉ đồng, mở ra cơ hội cho những ai đang tìm kiếm chốn an cư và đầu tư lý tưởng tại phường Tân Mỹ - TP.HCM.

Tọa lạc tại tầng 27 và tầng 29 của tòa S3, 2 căn hộ S3.27.06 và S3.29.06 sở hữu thiết kế 2 phòng ngủ cùng ban công hướng Đông Bắc, mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng sông Sài Gòn

Không chỉ ghi điểm với tiêu chuẩn bàn giao nội thất liền tường cao cấp, căn hộ còn tích hợp hệ sinh thái Smart Home - Smart Living hiện đại, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp chuẩn quốc tế. Toàn bộ nội thất và thiết bị đều được nhập khẩu chính hãng từ những thương hiệu danh tiếng toàn cầu: Duravit, Hansgrohe, Hafele,...hoặc tương đương. 100% căn hộ được trang bị kính Low-E kịch trần chạm sàn, cùng gạch ốp lát cao cấp Marazzi/Atlas, đảm bảo tính thẩm mỹ và bền vững vượt trội.

Hiện tại, tòa S3 đã cất nóc, tiến độ hoàn thiện đang được đẩy nhanh, sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán và dự kiến bàn giao từ quý I/2026.

Sunshine Sky City - Tổ hợp Thương mại - Dịch vụ - Căn hộ "chuẩn khách sạn" 4.0 kiến tạo chuẩn mực sống quốc tế

Là Tổ hợp Thương mại - Dịch vụ - Căn hộ "chuẩn khách sạn" 4.0, Sunshine Sky City bao gồm 09 tòa tháp cao 26-36-38 tầng, mang đến thị trường hơn 3.000 căn hộ cao cấp, hội tụ đầy đủ các giá trị của Nhà Sunshine về vị trí, thiết kế, tiện ích, công nghệ…

Phối cảnh 9 tòa tháp Sunshine Sky City

Tọa lạc tại ngã tư Phú Thuận và Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú (nay là phường Tân Mỹ - TP.HCM), liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng, kế bên dòng sông Cả Cấm, Sunshine Sky City vừa thừa hưởng trường năng lượng dồi dào cùng nguồn sinh khí bền bỉ đến từ dòng chảy ôn hòa của sông nước, vừa hòa vào dòng chảy giao thương sôi động của khu nam TP.HCM.

Các tòa tháp Sunshine Sky City được bố trí theo hình thái 3 mặt hướng sông, vận dụng "thủy pháp" trong thiết kế và quy hoạch cảnh quan với tâm điểm là 12.000 m2 cây xanh, mặt nước mang đến chuẩn sống Wellness Resort ngay giữa lòng đô thị.

Hệ thống mặt nước hòa cùng đường dạo bộ ven sông, các chòi nghỉ xinh xắn tạo nên không gian sống xanh giữa lòng đô thị hiện đại

Sau khi hoàn thiện và đi vào vận hành cả 9 tòa tháp, Sunshine Sky City mang đến hơn 50 tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế, với các dịch vụ đẳng cấp bậc nhất như: nhà hàng Á – Âu, vườn nướng BBQ, trung tâm thương mại ở khối đế, rạp chiếu phim, Rooftop Bar, King Club, CLB Golf 3D, bể bơi Rooftop - Sky Pool, trung tâm Spa - Fitness, thư viện công cộng,... đáp ứng nhu cầu đa thế hệ.

Cùng với hệ tiện ích nội khu, vị trí kim cương của Sunshine Sky City tạo điều kiện cho cư dân có thể tiếp cận hệ tiện ích ngoại khu với trung tâm thương mại, 3 bệnh viện quốc tế, 12 Trường học quốc tế, hơn 200 Spa, 500 nhà hàng… chỉ trong bán kính 1.5 km.

Bể bơi Rooftop - Sky Pool tại Sunshine Sky City

Dự án được tích hợp hệ sinh thái Smart Living thời thượng với 4 nhóm giải pháp chính: Hệ thống bãi giữ xe thông minh (smart parking); Hệ thống an ninh/ bảo mật thông minh (smart security); Giải pháp nhà thông minh (smarthome); Quản trị dữ liệu thông minh (smart management) mang đến cuộc sống tiện nghi, hiện đại.

Không chỉ là cơ hội săn căn hộ cao cấp giá đẹp, livestream NobleGo ngày 19.9 tiếp tục "nóng" hơn bao giờ hết với vòng quay may mắn dành cho khán giả trị giá 100 triệu đồng trong thẻ Visa KienlongBank Elite cao cấp. Đặc biệt, MC Huyền Trang (Mù Tạt) – vị khách mời đặc biệt của NobleGo – cũng sẽ đồng hành cùng chương trình với phong cách dẫn dắt cuốn hút, năng lượng tích cực và duyên dáng đặc trưng đã tạo nên sức hút cho hàng loạt phiên phát sóng gần đây.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20 giờ tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine), tiếp sóng trên các trang Fanpage của Noble Group, Hanoi News, Theanh28 Entertainment. Sau 21 phiên livestream thành công, Sunshine Group đã trích lập 10,5 tỉ đồng đồng hành cùng chương trình "Cặp lá yêu thương" của Đài Truyền hình Việt Nam.




