Suntory Pepsico khởi công nhà máy lớn nhất châu Á tại Long An

Các lãnh đạo và khách mời danh dự làm lễ khởi công xây dựng nhà máy mới của Suntonry Pepsico tại Long An Q.T

Sáng nay 8.4, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam đã khởi công xây dựng nhà máy tại KCN Hựu Thạnh, H.Đức Hòa, tỉnh Long An với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 300 triệu USD. Đây là nhà máy thứ 6 của Suntory Pepsico tại Việt Nam và cũng là dự án có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất của tập đoàn này trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với công suất lên tới 800 triệu lít/năm, khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Nằm trên diện tích khoảng 20 hecta, nhà máy Suntory Pepsico tại Long An dự kiến sẽ được vận hành bằng năng lượng tái tạo, như nhiên liệu sinh khối và năng lượng mặt trời, giúp giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính xuyên suốt hoạt động sản xuất. Đây cũng sẽ là nơi cho ra đời các sản phẩm có bao bì được làm từ 100% nhựa tái sinh, góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ về việc giảm mức phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Thành Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: "Chính phủ Việt Nam đánh giá cao việc Suntory Pepsico liên tục tăng cường đầu tư và phát triển bền vững tại Việt Nam. Dự án của Suntory Pepsico tại Long An là một trong những dự án đầu tư FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh, được kỳ vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Long An nói riêng. Dự án sử dụng năng lượng tái tạo cũng như ứng dụng các công nghệ tối ưu giúp tiết kiệm tài nguyên, phù hợp với chủ trương của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài".

Ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Long An phát biểu: "Chính sách thu hút nhà đầu tư của tỉnh và môi trường thuận lợi tại địa phương đã giúp cho Long An thu hút được các dự án phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô lớn, đặc biệt là các dự án sản xuất có áp dụng công nghệ xanh hướng, tới phát triển bền vững. Dự án nhà máy của Suntory Pepsico đáp ứng đầy đủ những tiêu chí này, được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An trong những năm tới".

Về phía Suntory Pepsico Việt Nam, ông Jahanzeb Khan - Tổng giám đốc điều hành Suntory Pepsico Việt Nam nhấn mạnh: "Nhà máy tại Long An có mức đầu tư lớn nhất trong lịch sử của doanh nghiệp này tại Việt Nam. Nhà máy hiện đại này sẽ giúp nâng tầm tiêu chuẩn về năng suất và phát triển bền vững, mở đường cho sự tăng trưởng trong dài hạn của công ty, giúp tăng cường khả năng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng".