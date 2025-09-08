Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

'Suối bùn' lại phun trào lên từ hầm ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
08/09/2025 19:47 GMT+7

'Suối bùn' lại trào lên trong ngõ số 7 Giang Văn Minh (P.Giảng Võ, Hà Nội), gần khu vực triển khai đoạn hầm ngầm tuyến đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 8.9, ở ngõ số 7 phố Giang Văn Minh. Đây là lần thứ 2 con ngõ này xảy ra sự cố "suối bùn" phun trào và là lần thứ 4 xảy ra sự cố kể từ khi đoạn hầm ngầm của dự án metro Nhổn - ga Hà Nội được thi công.

'Suối bùn' lại phun trào lên từ hầm ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện trường vụ "suối bùn" phun trào trong ngõ Giang Văn Minh

ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Người dân địa phương cho biết, ở thời điểm vụ việc xảy ra, bùn trào lên từ hệ thống cống thoát nước trong ngõ. Sau đó, "suối bùn" lan nhanh, tràn sát mép nhà dân.

Sau đó, người dân đã thông báo lên chính quyền và đơn vị liên quan. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tạm thời rào chắn, che kín bạt từ đầu ngõ và huy động xe hút bùn, công nhân đến hiện trường xử lý sự cố.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đoạn trên cao dài 8,5 km (Nhổn - Cầu Giấy), đoạn đi ngầm dài 4 km (Cầu Giấy - ga Hà Nội).

Dự án khởi công từ năm 2009, từng đặt mục tiêu hoàn thành vào 2015 nhưng nhiều lần điều chỉnh tiến độ. Ngày 8.8.2024, đoạn trên cao bắt đầu vận hành thương mại, toàn tuyến dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Hồi cuối tháng 2, trong quá trình đào hầm metro Nhổn - ga Hà Nội, máy đào hầm cũng đã gây ra sự cố khiến "suối bùn" phun trào vào khu dân cư trên phố Giang Văn Minh.

3 tháng sau sự cố đầu tiên, vào ngày 27.5, "suối bùn" lại tiếp tục phun trào, tràn ra vỉa hè, lòng đường ở phố Cát Linh. Đến ngày 6.8 vừa qua, "suối bùn" lại bất ngờ phun trào trong ngõ Núi Trúc.

Về tiến độ, sau khoảng 1 năm thi công, tính đến ngày 28.7, 2 robot nặng 850 tấn đã đào được 3.000 m hầm ngầm thuộc dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.

