Sương mù 'không thấy đường' ở Ấn Độ, gián đoạn giao thông trên bộ lẫn trên trời

Các chuyến bay và tàu hỏa ở thủ đô thủ đô New Delhi của Ấn Độ tiếp tục bị gián đoạn trong hôm nay 15.1, do sương mù dày đặc và cái lạnh bao trùm khu vực phía bắc đất nước.

Đây là ngày thứ 2 các hoạt động vận tải bị hoãn ở New Delhi. Theo trang theo dõi hàng không Flightradar24, ít nhất 168 chuyến bay rời thủ đô của Ấn Độ đã bị trì hoãn và 56 chuyến bay bị hủy vào sáng 15.1. Tờ India Today cho hay hơn 100 chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng vào một ngày trước đó.

Sương mù dày đặc tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi ngày 27.12.2023 REUTERS

Trong khi đó, ít nhất 18 chuyến tàu đến New Delhi từ các vùng khác nhau của đất nước cũng bị hoãn do sương mù dày đặc, hãng tin ANI đưa tin.

Tờ The Times of India dẫn dự báo từ Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho rằng tình trạng hiện tại có thể tiếp diễn ở miền bắc đất nước trong 4-5 ngày tới. Riêng trong ngày 16.1, "sương mù rất dày đặc" sẽ tấn công New Delhi, cùng nhiệt độ thấp dao động ở mức 4 độ C.

Trong điều kiện sương mù nghiêm trọng, sân bay Delhi đã đưa ra các khuyến cáo kêu gọi hành khách liên hệ với các hãng hàng không trước chuyến đi.

"Do sương mù dày đặc, hoạt động bay tại sân bay Delhi có thể bị ảnh hưởng. Hành khách được khuyến khích liên hệ với hãng hàng không tương ứng để biết thông tin mới nhất về chuyến bay", cơ quan quản lý sân bay thông báo trên mạng xã hội X.