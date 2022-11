Suốt 60 phút 'chạy đua' với tử thần, cứu bệnh nhân ngưng tim 20 phút

Ngày 4.11, tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị co thắt mạch vành, ngưng tim 20 phút.

Trước đó, khi đang ngồi ở nhà, ông N.V.H (65 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) bỗng thấy mệt, nóng trong người, đau ngực trái, khó thở, được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương thăm khám. Phát hiện ông H. có dấu hiệu nhồi máu cơ tim, bệnh viện địa phương đã chuyển ông đến Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Khi nhập viện, ông H. được đo điện tim, siêu âm tim và xét nghiệm máu. Nhận thấy ông có dấu hiệu của nhồi máu cơ tim nên bác sĩ chụp động mạch vành cấp cứu.

Lúc này, ông H. vẫn tỉnh táo, huyết áp ổn định nhưng mạch đập khá chậm. Sau khoảng 30 phút, ông được chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực (ICU) thì bắt đầu có triệu chứng gồng người và ngưng tim, ngưng thở.





Các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí đặt nội khí quản và hồi sức tim phổi; đồng thời thực hiện sốc điện, sử dụng thuốc vận mạch. Sau 60 phút, bệnh nhân bắt đầu có nhịp tim trở lại nhưng huyết áp vẫn tụt, đồng tử giãn to, hôn mê sâu nên được thở máy, sử dụng thuốc chống loạn nhịp.

May mắn, 12 tiếng đồng hồ sau, ông H. tỉnh táo lại hoàn toàn và được ngưng thuốc vận mạch. Sau đó ông được cai máy thở và rút ống nội khí quản.

Hiện, ông H. đã phục hồi tri giác hoàn toàn, không yếu liệt, không tổn thương các cơ quan, tay chân cử động bình thường và có thể ngồi ăn uống trở lại.

BS.CK1 Lưu Thị Phương, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, cho biết trường hợp ông H. vô cùng may mắn. Bệnh nhân bị ngưng tim do rối loạn nhịp trên nền co thắt mạch vành và trước đó chụp mạch chưa thấy tắc mà chỉ hẹp 40 - 50% nên có hy vọng. Vì vậy, các bác sĩ đã nỗ lực, suốt 60 phút 'chạy đua' với tử thần để cứu sống bệnh nhân.