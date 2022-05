Surface Laptop Go 2 bất ngờ xuất hiện

Theo Engadget, Surface Laptop Go 2 sẽ chuyển từ CPU Intel Core thế hệ thứ 10 sang CPU Intel Core thế hệ thứ 11. Cụ thể, sản phẩm sử dụng CPU Intel Core i5-1135G7 kết hợp đồ họa Intel Iris Xe.

Giống như tiền nhiệm ra mắt vào năm 2020, danh sách cho thấy Surface Laptop Go 2 cũng có RAM lên đến 8 GB và bộ nhớ trong tối đa 256 GB. Mặc dù vậy, thông số cấu hình tiêu chuẩn vẫn chưa được công ty đưa ra. Các báo cáo trước đó nói rằng Surface Laptop Go 2 sẽ có cấu hình tiêu chuẩn với RAM 4 GB và bộ nhớ trong 128 GB - một nâng cấp so với Surface Laptop Go chỉ trang bị bộ nhớ trong 64 GB cho cấu hình tiêu chuẩn.

Không bất ngờ khi Surface Laptop Go 2 được cài đặt sẵn Windows 11 khi xuất xưởng. Danh sách hứa hẹn sản phẩm cung cấp thời lượng pin lên đến 13,5 giờ. Ngoài ra, nó cho thấy hệ thống sẽ có hiệu suất camera HD được cải thiện, mặc dù thiết bị vẫn đi kèm webcam 720p giống như tiền nhiệm.





Bên cạnh đó, báo cáo cho thấy Surface Laptop Go 2 dường như có rất nhiều chi tiết khác chung với hệ thống ban đầu, bao gồm màn hình 12,4 inch cho tỷ lệ khung hình 3:2, cùng các cổng (jack cắm tai nghe 3,5 mm, cổng sạc Surface độc quyền) và cảm biến vân tay. Vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy nó có bàn phím với đèn nền.

Có vẻ như người dùng sẽ không phải đợi lâu nữa để Microsoft chính thức công bố chiếc Surface Laptop Go giá rẻ mới khi danh sách cho thấy đơn đặt hàng trước cho sản phẩm sẽ được mở vào ngày 2.6.