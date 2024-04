Sụt lún 100 m đất dưới lòng sông Cổ Chiên, 25 căn nhà có nguy cơ sụp

Ngày 5.4, tin từ UBND xã An Bình (H.Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết, vừa xảy ra sụt lún đất dưới lòng sông Cổ Chiên, đoạn thuộc ấp An Thành, xã An Bình, H.Long Hồ, với chiều dài khoảng 100 m, làm ảnh hưởng 25 căn nhà.

Nơi xảy ra sụt lún NAM LONG

Theo đó, khoảng 7 giờ đến 11 giờ ngày 4.4, sụt lún xảy ra trước nhà 3 hộ dân, thuộc ấp An Thành, xã An Bình. Vị trí sụt lún cách bờ đất ra phía sông khoảng 15 m, cách giữa dòng sông khoảng 80 m, dài cặp bờ sông Cổ Chiên 100 m. Vụ sụt lún làm ảnh hưởng đến hơn 10 cây cọc gỗ để neo đậu của 12 ghe cào thủy sản và 1 phao báo neo đậu bị chìm mất.

Theo UBND xã An Bình, trong phạm vi bán kính 500 m, từ vàm Bà Vú và hướng bến đò ngang An Bình, có khoảng 25 căn nhà người dân đang sinh sống, có nguy cơ bị sụp. Hiện tại, tình hình sụt lún đất vẫn còn nguy cơ tiếp tục xảy ra.

Sau khi nhận tin báo, Phòng NN-PTNT H.Long Hồ cùng đoàn công tác đến khảo sát, dùng thiết bị đo độ sâu bằng thủ công và xác định: độ sâu cách cách trung bình bờ 18 m (cao trình -2.5 đến -3 m), độ sâu cách bờ khoảng 23 m (cao trình -7 đến -8 m), chênh lệch trung bình khoảng 5 m tạo thành giật cấp sâu ra phía sông, vị trí cắm các trụ neo đậu nằm trong phạm vi giật cấp gây sụt lún, sạt lở xuống sông. Dự báo, khả năng sụt lún, sạt lở còn xảy ra.

Nơi xảy ra sụt lún gần bến đò ngang An Bình NAM LONG

Phòng NN-PTNT H.Long Hồ đề nghị UBND xã An Bình tiếp tục theo dõi tình hình sụt lún, sạt lở sông Cổ Chiên; báo cáo kịp thời, cảnh báo cho người dân biết và có giải pháp khắc phục khi có tình huống xấu xảy ra. Đồng thời, vận động các hộ dân di dời các tài sản đến nơi an toàn.

Phòng NN-PTNT H.Long Hồ kiến nghị Sở NN-PTNT Vĩnh Long có kế hoạch khảo sát, đánh giá khu vực sụt lún, sạt lở, để cảnh báo có giải pháp khắc phục về lâu dài.