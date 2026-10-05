Suzuki khởi động chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử ô tô từ GO! Cần Thơ

Từ Cần Thơ, mở đầu hành trình kết nối khách hàng trên toàn quốc

Diễn ra tại Siêu thị GO! Cần Thơ, sự kiện triển lãm và lái thử xe đánh dấu hoạt động mở màn của Suzuki Việt Nam. Từ điểm dừng chân đầu tiên tại Cần Thơ, chuỗi sự kiện dự kiến tiếp tục đến hơn 10 thành phố trên toàn quốc, trong đó có TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, An Giang, Thanh Hóa, Bắc Ninh và nhiều địa phương khác.

Trong hai ngày 3 - 4.10, khách hàng tại Cần Thơ đã có cơ hội trực tiếp khám phá 2 mẫu xe XL7 Hybrid và Fronx của Suzuki tại Siêu thị GO!

Việc triển khai chuỗi triển lãm tại nhiều thị trường hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối trực tiếp giữa Suzuki và khách hàng. Thay vì chỉ tìm hiểu thông tin qua hình ảnh hay các kênh trực tuyến, khách tham quan có thể tiếp cận sản phẩm trong không gian thực tế, giao lưu cùng đội ngũ tư vấn và trải nghiệm những mẫu xe đang được quan tâm.

Thực tế, thị trường ô tô Việt Nam đang ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong 8 tháng đầu năm 2026, với tổng lượng xe bán ra đạt 432.548 chiếc, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, miền Nam tiếp tục là một trong những khu vực trọng điểm và sôi động, với nhu cầu mua sắm, sử dụng ô tô duy trì đà tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, khu vực miền Tây đang cho thấy tiềm năng phát triển khi nhu cầu sở hữu ô tô ngày càng đa dạng, từ phục vụ di chuyển gia đình, công việc đến những hành trình khám phá.

Trước những chuyển động tích cực của thị trường, Suzuki Việt Nam lựa chọn Cần Thơ, trung tâm kinh tế, thương mại và giao thông của khu vực miền Tây, làm điểm khởi đầu cho chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử xe. Đây là cơ hội để thương hiệu tiếp cận gần hơn với khách hàng địa phương, lắng nghe nhu cầu thực tế và giới thiệu những mẫu xe phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.

Bốn mẫu xe, bốn cá tính cho những hành trình khác nhau

Tâm điểm của triển lãm tại GO! Cần Thơ là sự xuất hiện của 2 mẫu xe Suzuki XL7 Hybrid và Fronx. Mỗi mẫu xe mang một phong cách riêng, góp phần tạo nên không gian khám phá đa dạng dành cho khách hàng.

Suzuki XL7 Hybrid là lựa chọn đáng chú ý với không gian rộng rãi, vận hành tiết kiệm nhiên liệu

Suzuki XL7 Hybrid hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe phục vụ gia đình và những hành trình thường nhật. Với không gian MPV 7 chỗ rộng rãi, linh hoạt, vận hành tiết kiệm nhiên liệu chỉ từ 5,36l/100km trên đường hỗn hợp, XL7 Hybrid là lựa chọn đáng chú ý đối với những người dùng ưu tiên tính đa dụng trong cuộc sống.

Suzuki Fronx thì mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại trong phân khúc SUV đô thị. Sự kết hợp giữa phong cách thiết kế năng động, động cơ mild hybrid tiết kiệm, các trang bị an toàn ADAS vượt trội trong phân khúc, hướng đến những khách hàng yêu thích một mẫu xe phù hợp với nhịp sống thành thị.

Suzuki Fronx mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại trong phân khúc SUV đô thị

Tại khu vực triển lãm, khách hàng có thể trực tiếp khám phá 2 mẫu xe Suzuki XL7 Hybrid và Fronx, tìm hiểu thông tin sản phẩm, giao lưu cùng đội ngũ tư vấn và tham gia hoạt động lái thử. Việc trực tiếp ngồi vào xe, quan sát không gian nội thất, làm quen với vị trí điều khiển và trải nghiệm vận hành sẽ giúp khách hàng có thêm góc nhìn thực tế trong quá trình cân nhắc lựa chọn.

Bên cạnh khu vực trưng bày và lái thử, không gian trưng bày Suzuki còn có các hoạt động giao lưu, trò chơi tương tác và nhận quà dành cho khách tham quan. Không gian này được thiết kế để tạo nên trải nghiệm gần gũi, sôi động, đồng thời mở ra cơ hội kết nối tự nhiên hơn giữa thương hiệu và khách hàng.

"Built for Real Life – Vừa vặn cho cuộc sống"

Việc lựa chọn Cần Thơ làm điểm khởi đầu cho chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử xe mở ra hành trình kết nối Suzuki với khách hàng tại nhiều địa phương trên toàn quốc.

Với thông điệp "Built for Real Life – Vừa vặn cho cuộc sống", Suzuki tái khẳng định triết lý phát triển sản phẩm của mình trong thời đại mới, đó là luôn luôn bám sát chuyển động của cuộc sống thực để tạo ra những chiếc xe vừa vặn nhất với nhu cầu của khách hàng.

Từ một chuyến đi cùng gia đình, hành trình khám phá những cung đường mới đến những di chuyển hằng ngày trong đô thị, mỗi chiếc xe có thể trở thành một phần của cuộc sống. Và thông qua chuỗi sự kiện toàn quốc, Suzuki Việt Nam mong muốn tạo cơ hội để khách hàng trực tiếp khám phá, trải nghiệm và tìm thấy mẫu xe phù hợp với hành trình của riêng mình.