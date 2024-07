Suzuki Swift 2024 kém an toàn hơn thế hệ cũ

Lần đầu tiên được tiết lộ dưới dạng concept vào tháng 10.2023, sau đó là phiên bản sản xuất vào tháng 12 cùng năm, Suzuki Swift đã trải qua một cuộc đại tu thiết kế triệt để và được bán tại Châu Âu vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm an toàn Euro NCAP mới đây của dòng xe này khiến nhiều người dùng thất vọng và bất ngờ.



Cụ thể, Suzuki Swift 2024 chỉ nhận được xếp hạng an toàn 3 sao trong các bài kiểm tra va chạm gần đây của Euro NCAP, cho thấy điểm mạnh và điểm yếu trong một số hạng mục an toàn của xe. Điểm số này thậm chí thấp hơn cả mẫu Swift thế hệ cũ từng đạt 4 sao an toàn Euro NCAP năm 2017.

Suzuki Swift chỉ đạt điểm 3 sao an toàn Euro NCAP

Theo báo cáo của Euro NCAP, Suzuki Swift 2024 đã đạt được 67% trong hạng mục bảo vệ người lớn, với một số khía cạnh về hiệu suất được đánh giá ở mức trung bình đến kém. Trong khi đó, mẫu xe 2017 đạt tới 88%.



Trong khi đó, khả năng bảo vệ trẻ em được đánh giá ở mức 65%, do khả năng bảo vệ cổ yếu cũng như thiếu hệ thống phát hiện sự hiện diện của trẻ em. Phiên bản 2017 của Suzuki Swift đạt tới 75% vào năm 2017.

Suzuki Swift 2024 đạt kết quả tốt hơn trong hạng mục bảo vệ người đi bộ với số điểm là 76%, thể hiện khả năng bảo vệ tốt hoặc đủ cho phần đầu của người đi bộ hoặc người đi xe đạp khi xảy ra va chạm. Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) cũng hoạt động với người đi bộ và được đánh giá là "tốt" đối với người đi xe đạp.

Suzuki Swift từng đạt 4 sao an toàn vào năm 2017

Số điểm bảo vệ người đi bộ cao hơn so với Swift 2017 (đạt 69%). Tuy nhiên, Suzuki Swift 2024 không có hệ thống cảnh báo "mở cửa xe", tính năng này giúp ngăn ngừa tai nạn khi người dùng đột nhiên mở cửa đúng lúc có người đi xe đạp hoặc xe máy đi phía sau.

Về hạng mục hỗ trợ an toàn, Swift đạt 62% và đáp ứng các yêu cầu của quy định an toàn cơ bản khi có AEB, hệ thống cảnh báo chệch làn đường, giới hạn tốc độ và phát hiện người lái có mệt mỏi hay không. Hạng mục này cũng vượt trội so với thế hệ Suzuki Swift 2017 (chỉ đạt 44%).

Tổng thể, kết quả 3 sao Euro Ncap khiến Suzuki Swift gây thất vọng lớn. Quan trọng hơn hết, khả năng bảo vệ người lớn và trẻ em ngồi trong xe lại quá thấp nên phần nào sẽ gây tâm lý e dè cho người mua Suzuki Swift 2024 ở châu Âu.