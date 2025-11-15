SV ĐH Duy Tân đứng đầu bảng tại Iran Tech Olympics CTF 2025 - Attack-Defense CTF

Vượt lên rất nhiều các đội tuyển tham dự, đội 4lias đến từ Đại học (ĐH) Duy Tân đã xuất sắc đứng vị trí số 1 trong các đội quốc tế và top 5/27 toàn bảng tại vòng thi Attack-Defense CTF 2025.

Là đội tuyển lọt Top 13 thế giới ở vòng Loại, đội 4lias của ĐH Duy Tân gồm 4 thành viên:

Nguyễn Bá Khánh

Võ Tuấn Anh

Lê Khắc Huy

Nguyễn Trí Tâm

đã xuất sắc trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam vào đến vòng Chung kết Iran Tech Olympics CTF 2025 diễn ra tại Iran.

ThS. Nguyễn Nhật Hoàng (ở giữa) cùng đội tuyển 4lias tại cuộc thi Iran Tech Olympics CTF 2025

Iran Tech Olympics CTF 2025 là cuộc thi do Chính phủ Iran tổ chức với quy mô lớn và chuyên nghiệp. Sự kiện quy tụ hơn 1.100 chuyên gia công nghệ đến từ 16 quốc gia, bao gồm: Nga, Pakistan, Oman, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Iraq, Bangladesh, Azerbaijan, Ấn Độ, Liban, Indonesia, Romania, Algeria, Hà Lan và nước chủ nhà Iran.

Các đội thi cùng nhau tranh tài ở 6 nội dung chính gồm:

Trí tuệ Nhân tạo (AI)

An ninh Mạng (Cybersecurity)

Lập trình (Programming)

Robot (Robotics)

Thiết bị bay không người lái (Drones)

Internet Vạn vật (IoT)

Trong đó, nội dung An ninh Mạng (Cybersecurity) được xem là "đấu trường trí tuệ" trực tiếp gay cấn nhất, đòi hỏi khả năng tư duy chiến lược, kỹ năng kỹ thuật cao và tinh thần đồng đội vững vàng với 3 phần thi là Attack/Defense CTF, Hardware Security và Speed-Run CTF.

Attack-Defense CTF là vòng thi đầu tiên của nội dung An ninh Mạng (Cybersecurity), nơi mỗi đội vừa phải bảo vệ hệ thống của mình, vừa tấn công vào hệ thống của đối thủ để chiếm "flag" và ghi điểm. Mỗi đội được cung cấp một máy chủ chứa các dịch vụ có lỗ hổng bảo mật, buộc họ phải nhanh chóng phân tích, vá lỗi, đồng thời khai thác và tấn công điểm yếu của các đội khác nhằm giành lợi thế trong cuộc thi.

Đội 4lias của ĐH Duy Tân trong Top 5 đội tuyển dẫn đầu

Ngay từ khi bắt đầu, đội tuyển 4lias của ĐH Duy Tân đã nhanh chóng phân chia nhiệm vụ rất khoa học: một nhóm phụ trách phân tích lỗ hổng và phòng thủ hệ thống, một nhóm khác tập trung tấn công kết hợp truy tìm và chiếm "flag". Khi độ khó tăng dần và Ban Tổ chức liên tục cập nhật flag cũng như chấm điểm SLA (tình trạng hoạt động dịch vụ), 4lias vẫn giữ được hiệu suất ổn định, vừa duy trì "uptime" cao, vừa đảm bảo tấn công hiệu quả. Kết quả sau một ngày thi đấu tập trung, đội 4lias của ĐH Duy Tân đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đứng Top 5/27 toàn bảng và Top 1 trong khối các đội quốc tế - một thành tích đáng tự hào, khi các đội còn lại đều đến từ các doanh nghiệp hoặc tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực An ninh Mạng.

Sinh viên Nguyễn Bá Khánh - đội trưởng của đội 4lias chia sẻ: "Tham gia cuộc thi là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi chúng em được gặp gỡ, thi đấu và học hỏi từ nhiều đội mạnh đến từ khắp nơi trên thế giới. Từ đây, chúng em đã được mở rộng góc nhìn cũng như biết cách tư duy xây dựng chiến thuật mới trong mô hình Attack-Defense. Trước khi lên đường, thầy cô và nhà trường đã hỗ trợ rất nhiều từ khâu luyện tập, chuẩn bị thiết bị cho đến việc hoàn thiện các kỹ năng, giúp chúng em có thể toàn tâm toàn ý cho cuộc thi. Những kiến thức chuyên ngành như Mạng Máy tính, Lập trình và Khai thác Lỗ hổng thực sự hữu ích giúp chúng em tự tin thi đấu và có vị trí khá tốt tại cuộc thi".

Tập trung cao độ cho thi đấu giúp đội 4lias của ĐH Duy Tân có vị trí xếp hạng rất tốt

Trực tiếp dẫn dắt đội tuyển của ĐH Duy Tân tham gia cuộc thi, ThS. Nguyễn Nhật Hoàng - giảng viên Bộ môn An toàn Thông tin - Khoa Kỹ thuật Mạng Máy tính & Truyền thông cho biết: "Đội 4lias đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, nền tảng kiến thức chắc chắn cùng tinh thần thi đấu nghiêm túc và chuyên nghiệp. Thành quả mà đội 4lias đạt được không chỉ minh chứng cho năng lực của sinh viên ĐH Duy Tân khi có thể tự tin thi đấu cùng các chuyên gia, kỹ sư đến từ những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, mà còn khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khả năng hội nhập mạnh mẽ của sinh viên Việt Nam trong các lĩnh vực chuyên môn cao. Đây cũng là minh chứng thuyết phục cho thấy hiệu quả của định hướng Nghiên cứu - Thực hành - Ứng dụng mà ĐH Duy Tân kiên định theo đuổi trong suốt nhiều năm qua, với rất nhiều lứa sinh viên luôn khẳng định được năng lực chuyên môn và tự tin vươn ra thế giới".