SV ĐH Duy Tân giành giải Nhất Cuộc thi Lồng tiếng Phim Nhật Bản J-SEIYU 2025

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng trao giải Nhất cuộc thi Lồng tiếng Phim Nhật Bản J-SEIYU 2025 cho Đội Never Give Up của ĐH Duy Tân

DANANG J-SEIYU 2025 là cuộc thi lồng tiếng phim do Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ, thuộc ĐH Đà Nẵng tổ chức. 10 đội thi xuất sắc nhất đến từ các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng cùng các cơ sở giáo dục ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên như: trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, ĐH Duy Tân, trường ĐH FPT, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng,… đã được lựa chọn vào Vòng Chung kết, diễn ra vào ngày 2.6.2025.

"Sân chơi" lồng tiếng phim hoạt hình và phim truyền hình Nhật Bản J-SEIYU 2025 đã trở thành nguồn cảm hứng, mang đến niềm vui thích cho các bạn học sinh, sinh viên. Qua mỗi vòng thi, các đội thi đã xuất sắc thể hiện khả năng tiếng Nhật vượt trội, cùng với những phần thể hiện lồng tiếng đầy cảm xúc, kỹ thuật cao, mang cá tính rõ nét. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để các bạn học sinh sinh viên nâng cao các kỹ năng thực hành tiếng mà còn giúp các bạn tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn, góp phần tích cực vào sự phát triển của cộng đồng học và nói tiếng Nhật tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Lựa chọn trích đoạn cao trào trong bộ phim anime nổi tiếng "Thanh gươm Diệt quỷ: Kỹ viện Trấn", đội Never Give Up, gồm 5 sinh viên:

Diệp Thế Khải,

Nguyễn Thị Linh,

Cao Gia Huy,

Đặng An Hòa

cùng theo học chuyên ngành Tiếng Nhật Biên - Phiên dịch và:

Trần Quốc Trường, chuyên ngành Tiếng Nhật Thương mại

đã bước vào thử thách lồng tiếng đòi hỏi cao về kỹ thuật và cảm xúc. Đây là phần phim nổi bật trong loạt anime "đình đám" xoay quanh trận chiến nghẹt thở giữa các Trụ cột của Sát Quỷ Đội và hai Thượng Huyền Lục - Daki và Gyoutaro. Diễn biến nhanh, cảm xúc mãnh liệt, lời thoại dày đặc và dàn nhân vật có tính cách hoàn toàn đối lập khiến đoạn phim trở thành một "bài test" đầy thử thách cho bất kỳ đội lồng tiếng nào.

5 thành viên của đội Never Give Up, DTU với poster bộ phim anime nổi tiếng Thanh gươm Diệt quỷ: Kỹ viện Trấn

5 thành viên của nhóm Never Give Up đã hóa thân trọn vẹn vào từng nhân vật, thổi "hồn" cho từng câu thoại nên đã thực sự tạo được ấn tượng mạnh mẽ tới khán giả. Sự phối hợp ăn ý, tinh thần đồng đội và kỹ năng lồng tiếng vượt trội đã giúp nhóm sinh viên của ĐH Duy Tân hoàn toàn chinh phục Ban Giám khảo, xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để vươn lên giành giải Nhất một cách xứng đáng.

Sinh viên Diệp Thế Khải - Đội trưởng đội Never Give Up và cũng là người đảm nhận hai vai diễn "nặng ký" nhất trong trích đoạn lồng tiếng cho biết: "Ngay từ những buổi tập đầu tiên, chúng em đã xác định đây chính là cơ hội để các thành viên trong đội khám phá năng lực của bản thân và đồng thời, làm những điều mình thích. May mắn là các thành viên đều có chung một tình yêu sâu sắc với tiếng Nhật và niềm đam mê lớn dành cho nghệ thuật lồng tiếng.

Ở cuộc thi này, điều khó nhất không chỉ là phát âm chuẩn hay thể hiện cảm xúc đúng với tuyến nhân vật mà là phải làm sao để người nghe tin rằng mình chính là nhân vật lồng tiếng, biết sống và vui buồn với họ ở từng phân đoạn và trường đoạn. Chúng em cũng mong muốn qua kiểu âm chất của tiếng Nhật có thể truyền tải nhiều cảm xúc theo tinh thần của câu chuyện đến với người xem. Mỗi ngày, chúng em đều cân đối thời gian học tập tại trường và sinh hoạt nhóm để có thể tranh thủ luyện tập, lắng nghe, chỉnh sửa, thể hiện đúng nhất tinh thần của trích đoạn. Chính tinh thần đồng đội, sự kiên trì và niềm đam mê với tiếng Nhật đã đưa chúng em đến thành công ngày hôm nay".

Chiến thắng của đội Never Give Up không phải là kết quả của sự may mắn nhất thời mà là thành quả xứng đáng từ một quá trình học tập và rèn luyện nghiêm túc của các bạn trẻ tại Trường Ngôn Ngữ - Xã hội Nhân văn (LHSS), ĐH Duy Tân. Đây là môi trường đào tạo năng động và hiện đại, nơi các bạn trẻ yêu thích tiếng Nhật không chỉ được trang bị kiến thức biên dịch và phiên dịch chuyên sâu ở chuyên ngành Tiếng Nhật Biên - Phiên dịch, các kiến thức kinh doanh ở chuyên ngành Tiếng Nhật Thương mại, hay đa kỹ năng trong lĩnh vực Du lịch ở chuyên ngành Tiếng Nhật Du lịch mà còn được khơi gợi cảm hứng học hỏi và tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân thông qua thi thố hay hoạt động ngoại khóa, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Hành trình chinh phục cuộc thi của đội Never Give Up còn có sự đồng hành và hỗ trợ của các giảng viên Khoa Tiếng Nhật, ĐH Duy Tân khi luôn quan tâm góp ý tỉ mỉ về cách phát âm, ngữ điệu và biểu đạt cảm xúc khi lồng tiếng.

"Điều may mắn lớn nhất của chúng em khi học tiếng Nhật tại ĐH Duy Tân là những kiến thức tưởng chừng ‘khô khan’ đã trở nên dễ dàng ‘thẩm thấu’ và sinh động khi chúng em thường xuyên được khuyến khích tham gia các hoạt động giao lưu thú vị như: giao lưu văn hóa Việt - Nhật, tìm hiểu về Kiếm đạo hay Trà đạo, thi Hùng biện tiếng Nhật,… Những trải nghiệm này giúp chúng em cảm thấy tiếng Nhật không còn là một ngôn ngữ xa lạ mà đã trở thành một phần sống động trong cuộc sống hàng ngày. Thêm vào đó, sự hỗ trợ tận tình từ thầy cô và sự gắn kết bạn bè đã tiếp thêm cho bản thân em động lực và niềm đam mê để không ngừng cố gắng. Em tin rằng, với những cơ hội quý giá như thế này, hành trình chinh phục ngôn ngữ của xứ sở ‘mặt trời mọc’ của mình sẽ ngày càng vững chắc và ý nghĩa hơn.", sinh viên Trần Quốc Trường, thành viên đội Never Give Up, DTU chia sẻ.

Ban Tổ chức đã trao giải cho các phần lồng tiếng xuất sắc, cụ thể:

Giải Nhất: đội Never Give Up, ĐH Duy Tân,

Giải Nhì: đội Unicorn ni notte, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng, và

Giải Ba: đội Chiến binh nụ cười đến từ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.