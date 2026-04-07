SV ĐH Duy Tân tiếp tục vô địch SAP ERPsim châu Á-Thái Bình Dương 2026

Kết quả này thêm phần khẳng định năng lực của SV Việt Nam trên bản đồ học thuật và Quản trị Doanh nghiệp quốc tế.

Cuộc thi ERPsim APAC Cup 2026 tiếp tục khẳng định quy mô và chất lượng khi quy tụ nhiều đội thi đến từ nhiều trường đại học top đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là các đại học có thế mạnh trong đào tạo ERPsim đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines...

SV ĐH Duy Tân đứng top đầu bảng tại ERPsim APAC Cup 2026

Các đại học top đầu của Việt Nam như: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Duy Tân, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Nha Trang, ĐH FPT... cùng tham cuộc thi đã tạo nên một sân chơi mang tính cạnh tranh cao.

Được tổ chức bởi ERPsim Lab, ĐH HEC Montreal và SAP UA APAC, ERPsim APAC Cup chính là môi trường lý tưởng, tạo cơ hội cho các sinh viên tài năng thử thách khả năng Quản trị Doanh nghiệp trên nền tảng ERP, công cụ ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong tối ưu hóa quản lý và vận hành doanh nghiệp.

"ERPsim APAC Cup 2026 thách thức hơn rất nhiều khi áp lực về tính bền vững liên tục gia tăng, đặc biệt với mức thuế carbon được nâng dần qua từng 'round'. Điều đó buộc các đội không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn phải chủ động xây dựng chiến lược sản xuất 'xanh' và dài hạn. Những sự cố gián đoạn xuất hiện ngẫu nhiên liên tiếp hay việc phải cân đối nhiều yếu tố cùng lúc như: quản trị tồn kho đa cấp, tối ưu chuỗi cung ứng và kiểm soát dòng tiền buộc các đội thi phải đưa ra chiến lược toàn diện, đồng thời cần có quyết định chính xác trong từng lựa chọn về nhà cung cấp, nhà sản xuất và logistics đi kèm", SV Cao Thị Yến Vi cho biết.

Tại ERPsim APAC Cup 2026, các đội thi cùng tham gia vào kịch bản mô phỏng doanh nghiệp với 3 round ở vòng Loại và 4 round ở vòng Chung kết, bắt đầu với lượng tồn kho, nhu cầu và đơn hàng đã được thiết lập sẵn. Trong suốt quá trình thi, các đội được chủ động điều chỉnh nhà cung cấp, chiến lược bán hàng, đầu tư sản xuất và quản trị tài chính, nhưng phải đảm bảo kết thúc với mức nợ ngân hàng thấp hơn ban đầu.

Những sinh viên tài năng của DTU luôn tự tin trước các sân chơi lớn

"Chúng em liên tục theo dõi các báo cáo thị trường và bán hàng để nắm bắt xu hướng, hành vi khách hàng và biến động cạnh tranh, từ đó linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhằm đảm bảo 'sự sẵn có của hàng hóa'. Song song đó, chiến lược giá và 'marketing' được điều chỉnh theo từng thời điểm, khi cần có thể tăng giá để đạt tối đa lợi nhuận hoặc giảm giá để mở rộng thị phần", SV Ngô Thị Vân Anh chia sẻ về chiến lược thích ứng linh hoạt của sinh viên DTU trong quá trình thi.

Trong bối cảnh số lượng đội mạnh từ nhiều quốc gia ngày càng tăng và chất lượng thi đấu đồng đều hơn, chinh phục vị trí Top 1 năm 2026 không phải là thử thách đơn giản. Tuy nhiên, nhóm SV Duy Tân đã biết cách tận dụng thế mạnh cùng các kinh nghiệm thực tế để khẳng định mình.

"Khi các yếu tố bên ngoài thay đổi liên tục, chúng em nhận ra rằng nếu không linh hoạt điều chỉnh thì sẽ dễ dẫn đến các quyết định sai. Việc đưa ra quyết định không thể chỉ dựa vào dự đoán mà còn cần dựa trên dữ liệu cụ thể với sự phối hợp nhịp nhàng của cả nhóm. Làm việc nhóm chính là một bài toán cân đối giữa các điểm 'chạm' chuyên môn và sự đồng lòng phối hợp giữa các thành viên. Dù những round đầu chúng em đã gặp khó khăn nhưng sự thấu hiểu nhau trong suốt hành trình thi đấu đã giúp chúng em vượt qua và chiến thắng", SV Lê Nguyễn Nhật Anh cho biết.

SV Võ Thanh Ngân chia sẻ thêm: "Nếu được chọn một kỹ năng mà em đã trưởng thành rõ rệt nhất sau cuộc thi này, đó chính là tư duy phân tích. Ngay trong quá trình học tập tại ĐH Duy Tân và trong suốt thời gian tham gia thi, các thầy cô của ĐH Duy Tân đã luôn đồng hành và hướng dẫn tận tình để chúng em cập nhật các kiến thức mới, rèn luyện từng kỹ năng cụ thể. Nhờ đó, em đã học được cách tiếp cận, phân tích và xử lý vấn đề một cách logic, đảm bảo thực hiện tốt vai trò của bản thân tại cuộc thi".

Trực tiếp đồng hành cùng đội tuyển của ĐH Duy Tân tại ERPsim APAC Cup 2026, ThS-NCS Nguyễn Minh Nhật - Phó trưởng khoa Quản lý Nam Khuê (SMi), Giám đốc Trung tâm Trí tuệ Doanh nghiệp (BIC) chia sẻ: "Đội tuyển ĐH Duy Tân đã thể hiện một hành trình rất ấn tượng khi giữ vững phong độ Top 1 tại cuộc thi này. Việc 2 năm liên tiếp giành ngôi vô địch khu vực châu Á - Thái Bình Dương không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn vững vàng của sinh viên DTU mà còn là minh chứng cho hiệu quả của định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn, đặc biệt trong việc phát triển tư duy phân tích, ra quyết định dựa trên dữ liệu và khả năng làm chủ các hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại".

Chung kết ERPsim APAC Cup 2026 ghi nhận các vị trí của các đội thi như sau:

1. ĐH Duy Tân, Việt Nam

2. ĐH Universitas Islam Indonesia

3. ĐH Cordilleras, Philippines

4. ĐH Tài chính và Kinh tế Trung ương, Trung Quốc

5. ĐH Tài chính & Kinh tế Vân Nam, Trung Quốc

6. Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, Việt Nam

7. ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

8. ĐH Quốc gia Manila, Philippines

9. ĐH Kiểm toán Nam Kinh, Trung Quốc

10. Viện Công nghệ Yonam, Hàn Quốc

11. Trường ĐH Nha Trang, Việt Nam

12. Trường cao đẳng châu Á - Thái Bình Dương, Philippines

Thanh Ngân (SV Chương trình Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng - HP) đảm nhận vai trò "leader" của đội, đồng thời trực tiếp phụ trách mảng kinh doanh. Ở vị trí này, Ngân chịu trách nhiệm định hướng chiến lược chung để đảm bảo đội luôn đi đúng hướng, theo dõi sát diễn biến thị trường để đưa ra các quyết định phù hợp về giá, phân phối và bán hàng theo từng thời điểm. Vân Anh (SV Chương trình Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng - HP) phụ trách mảng sản xuất với mục tiêu đảm bảo kho luôn đủ hàng đáp ứng nhu cầu. Công việc bao gồm theo sát từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, lập kế hoạch sản xuất đến vận hành thực tế, đồng thời cân đối sản lượng với nhu cầu thị trường giúp mọi hoạt động kinh doanh và sản xuất vận hành trơn tru và hiệu quả. Yến Vi (SV Chương trình Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng - HP) phụ trách mảng tài chính, đảm bảo dòng tiền ổn định và tăng trưởng để doanh nghiệp vận hành liên tục. Công việc bao gồm quản lý thu - chi, nợ và phối hợp với các thành viên để cân đối nguồn lực đầu tư và vay nợ. Trong môi trường kinh doanh biến động, tài chính giữ vai trò nền tảng để lên kế hoạch sản xuất và chiến lược kinh doanh. Nhật Anh (SV Chương trình Quản trị Marketing & Chiến lược - HP) đảm nhận vai trò "marketing" và phân tích thị trường, với nhiệm vụ chính là phân tích dữ liệu và dự báo xu hướng để đội nắm bắt thời cơ trong môi trường kinh doanh đầy biến động. Nhật Anh phối hợp chặt chẽ với Ngân để điều chỉnh giá và chi phí "marketing", giúp đẩy mạnh doanh thu, đồng thời duy trì lượng tồn kho tối ưu cho từng giai đoạn.



